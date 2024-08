Worms Armageddon Anniversary Edition: Verbesserte Version im September

Autor:, in / Worms Armageddon Anniversary Edition

Mit Worms Armageddon Anniversary Edition erscheint eine verbesserte Version des Spiels am 26. September 2024.

Team17 Digital und Digital Eclipse haben eine ganz besondere Ankündigung für die Fans eines der bekanntesten und beliebtesten Spiele aller Zeiten – Worms.

In diesem Jahr feiert Worms Armageddon sein 25-jähriges Jubiläum, und die Entwickler des Spiels wollten das Armageddon-Erlebnis einer neuen Generation von Spielern näherbringen und gleichzeitig die Erinnerungen derjenigen wachrufen, die das Spiel bei seiner Erstveröffentlichung gespielt haben.

Die Worms Armageddon Anniversary Edition wird am 26. September veröffentlicht und ermöglicht Konsolenspielern erstmals, sich in den Artillerie-Wahnsinn der Würmer zu stürzen. Die Entwickler haben viel Liebe in die Erweiterungen gesteckt, mit vielen Verbesserungen der Qualität und einer komplett neu gestalteten Benutzeroberfläche für alle Plattformversionen.

Zusätzliche Merkmale:

Optimierte Controller-Unterstützung für alle Konsolen.

Errungenschaften und Trophäen

Neue Anzeigefunktionen wie moderne Seitenverhältnisse, benutzerdefinierte Bildschirmfilter, verbesserte HD- und Grafikoptionen.

Vollständig spielbare Game Boy Color-Version von Worms Armageddon

Ein interaktives Museum, das die Geschichte der gesamten Serie darstellt. Mit nie zuvor gezeigten Interviews mit den Entwicklern der ursprünglichen und aktuellen Spiele.

Neues Speichersystem

Worms Armageddon wird eine Online-Unterstützung bieten, die es bis zu sechs Spielern ermöglicht, sich zusammenzuschließen oder gegeneinander anzutreten. Online ist generationsübergreifend, sodass PS4- und PS5-Besitzer gegeneinander spielen können, ebenso wie Xbox One- und Xbox Series-Besitzer.

Fans der Serie können sich außerdem darauf freuen, das Chaos von Worms direkt auf ihren Tisch zu bringen: Worms The Board Game von Mantic Games, das innerhalb von 13 Minuten nach dem Start erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde. Es wird ab dem 9. September 2024 erhältlich sein.