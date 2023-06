Worms: Brettspiel befindet sich in der Mache

Autor:, in / Worms

Worms: The Board Game ist in der Mache und die Verantwortlichen werden euch schon bald ein explosives Brettspiel präsentieren.

Bereitet euch auf ein ‚INCOMING!‘-Sperrfeuer aus heiligen Handgranaten, explodierenden Schafen und Raketenwerfern vor, die Küchen-, Ess- und Cafétische auf der ganzen Welt zerstören werden: Team17 Digital und Mantic Games haben heute eine Partnerschaft zur Entwicklung von Worms: The Board Game bekannt gegeben, in dem die kultigen Wirbellosen die Hauptrolle in ihrem ersten Tabletop-Spiel spielen werden.

Mantic Games kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung und Adaption beliebter Marken für Tabletop-Spiele verweisen, darunter Hellboy, Mars Attacks, The Walking Dead und neue Partnerschaften, die bald folgen werden. Eine Kickstarter-Kampagne für Worms: The Board Game soll im August 2023 starten. Die geplante Markteinführung im Jahr 2024 ist Teil des Countdowns zum 30. Jubiläum der Worms-Serie im Jahr 2025.

Michael Pattison, CEO von Team17 Digital, sagte: „Die Marke Worms spielt seit fast 30 Jahren eine große Rolle für den Erfolg von Team17 Digital, und wir freuen uns sehr, dass unsere zappeligen Viecher bald auf Tischen in aller Welt kämpfen werden. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit eng mit Mantic Games zusammen, um sicherzustellen, dass das Worms-Erlebnis vollständig als Tabletop-Spiel umgesetzt wird, und wir freuen uns auf den Start der Crowdfunding-Kampagne in einigen Monaten!“ Ronnie Renton, CEO, Mantic Games, sagte: „Worms: Das Brettspiel wird all das fesselnde, taktische Gameplay und die lachenden Momente bieten, die man erwarten kann! Wir lieben die Videospielserie und es ist uns eine große Freude, dieses Wohlfühlerlebnis für Worms-Fans auf den Tisch zu bringen, damit sie es mit ihrer Familie und ihren Freunden genießen können.“