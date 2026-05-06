Worms: Neues Spiel zeigt sich in geleakten Screenshots

Zum neuen Worms-Ableger sind weitere Screenshots geleakt worden, die nicht nur erstmals konkrete Eindrücke vom Spiel liefern, sondern offenbar auch den offiziellen Namen des kommenden Serienteils bestätigen und damit für zusätzliche Bewegung rund um das Projekt sorgen.

Die neuen Bilder zeigen das Spiel in einem frühen, aber deutlich erkennbaren Entwicklungsstand und lassen darauf schließen, dass die klassische Worms-Formel visuell modernisiert wurde, ohne den typischen Stil der Reihe vollständig aufzugeben. Parallel dazu verdichten sich Hinweise, dass der Titel des Spiels durch die Leaks bereits vor einer offiziellen Ankündigung bekannt geworden ist.

Besonders interessant ist zudem die Aussage aus dem Umfeld der Leaks, dass in naher Zukunft auch erstes Gameplay-Material auftauchen soll. Konkrete Details oder ein genauer Zeitpunkt wurden jedoch nicht genannt, wodurch unklar bleibt, wie weit die Veröffentlichung dieses Materials tatsächlich fortgeschritten ist.

Welche Neuerungen das Spiel spielerisch mitbringen wird, bleibt derzeit noch offen. Die aktuellen Screenshots deuten jedoch darauf hin, dass klassische rundenbasierte Kämpfe erneut eine zentrale Rolle spielen dürften.

Offizielle Informationen von Team17 oder den verantwortlichen Entwicklern stehen bislang noch aus, sodass die aktuellen Inhalte weiterhin als unbestätigte Leaks einzuordnen sind.

Before I upload some gameplay footage here's a few more screenshots of the upcoming worms game with the exe window visible its a tactics style game its pretty fun pic.twitter.com/ric2QKwT3Z — Evil Leeker man (@EvilLeeker) May 6, 2026