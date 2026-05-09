WRC 2027: Neue Entwickler übernehmen Rallye-Reihe bis 2032

Mit WRC 2027 wurde ein neues Rallye-Spiel innerhalb der offiziellen World Rally Championship-Reihe angekündigt. Die Entwicklung übernimmt das neue Studio Grit Games, das von Nacon mit der Weiterentwicklung der Marke beauftragt wurde.

Das Studio soll die Rennspiel-Serie im Rahmen eines langfristigen Lizenzzeitraums von 2027 bis 2032 betreuen, bevor die Rechte erneut auslaufen.

Bisher Bekannte Details zu WRC 2027

Entwicklung durch neues Studio Grit Games

Offizielle WRC-Lizenz von Nacon

Geplanter Start der neuen Lizenzära 2027–2032

Vollständiger Neustart der Serie („Reboot“-Ansatz)

Fokus auf neue Vision für Rallye-Gameplay

Team besteht aus erfahrenen Racing-Entwicklern

Ziel: modernisierte Rallye-Simulation

Grit Games wird als neu gegründetes Studio beschrieben, das aus erfahrenen Entwicklern der Rennspielbranche besteht. Laut Nacon setzt sich das Kernteam aus mehreren Branchenveteranen zusammen, die bereits zuvor an Racing-Titeln gearbeitet haben.

Die Entwickler verfolgen laut Angaben des Publishers eine komplett neue Vision für die WRC-Reihe. Das Projekt soll als umfassender Neustart dienen und die Rallye-Erfahrung moderner und weiterentwickelt neu interpretieren.

Weitere Details zum Gameplay oder konkreten Features von WRC 2027 wurden bislang nicht genannt. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, allerdings deutet der Titel auf einen Release im Zeitraum um 2027 oder bereits zuvor hin.

Die letzte Veröffentlichung innerhalb der Reihe war WRC Generations aus dem Jahr 2022, während zuletzt EA Sports WRC im Jahr 2023 erschien.