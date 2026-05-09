WRC 2027: Neue Entwickler übernehmen Rallye-Reihe bis 2032

Mit WRC 2027 wurde ein neues Rallye-Spiel innerhalb der offiziellen World Rally Championship-Reihe angekündigt. Die Entwicklung übernimmt das neue Studio Grit Games, das von Nacon mit der Weiterentwicklung der Marke beauftragt wurde.
Das Studio soll die Rennspiel-Serie im Rahmen eines langfristigen Lizenzzeitraums von 2027 bis 2032 betreuen, bevor die Rechte erneut auslaufen.
Bisher Bekannte Details zu WRC 2027
- Entwicklung durch neues Studio Grit Games
- Offizielle WRC-Lizenz von Nacon
- Geplanter Start der neuen Lizenzära 2027–2032
- Vollständiger Neustart der Serie („Reboot“-Ansatz)
- Fokus auf neue Vision für Rallye-Gameplay
- Team besteht aus erfahrenen Racing-Entwicklern
- Ziel: modernisierte Rallye-Simulation
Grit Games wird als neu gegründetes Studio beschrieben, das aus erfahrenen Entwicklern der Rennspielbranche besteht. Laut Nacon setzt sich das Kernteam aus mehreren Branchenveteranen zusammen, die bereits zuvor an Racing-Titeln gearbeitet haben.
Die Entwickler verfolgen laut Angaben des Publishers eine komplett neue Vision für die WRC-Reihe. Das Projekt soll als umfassender Neustart dienen und die Rallye-Erfahrung moderner und weiterentwickelt neu interpretieren.
Weitere Details zum Gameplay oder konkreten Features von WRC 2027 wurden bislang nicht genannt. Auch ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, allerdings deutet der Titel auf einen Release im Zeitraum um 2027 oder bereits zuvor hin.
Die letzte Veröffentlichung innerhalb der Reihe war WRC Generations aus dem Jahr 2022, während zuletzt EA Sports WRC im Jahr 2023 erschien.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut für Fans des Spiels.
Ich hoffe das sind auch gute erfahrene Entwickler von Rallye spielen. Hab Bock auf was neues gutes. Mit dem Wrc von EA bin ich nie warm geworden da haben die vieles verbockt. Bin nur gespannt da es zum Start der 2027 Saison erscheinen soll heißt es ergo es kommt im Januar 27, ob das Spiel da in einem brauchbaren Zustand ist
Wird es schwer haben …
Danke für die Info. 👍🏻 Bin gespannt. 🙂
Mal schauen, wie das wird.
Aber mein Fokus liegt da eher auf AC Evo Rallye.
Füe mich als neuer Lenkradbesitzer eine der interessantesten wichtigsten Serien, die letzten beiden Teile haben nur durchschnittlich abgeschnitten, hoffe das wird besser.
Assetto Corsa Rally solltest Du verfolgen …
Werde ich machen, Danke
Gespannt wie es unter dem neuen Team wird.
Ich spiele immer noch sehr gerne EA SPORTS™WRC 2024 auf der
XSX und freue mich sehr über ein neues Projekt.