Wreck Runners: Ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich

Mit Wreck Runners ist ab sofort ein neues Koop-Extraction-Looter-Spiel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich. Das Abenteuer führt Teams aus bis zu vier Spielern in das geheimnisvolle Bermuda-Dreieck, wo sie wertvolle Beute bergen und anschließend sicher extrahieren müssen.

Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Angestellten der Trustwell Corporation, die sie mit ihrem vielseitigen Einsatzfahrzeug ORCA auf gefährliche Expeditionen schickt. Das Fahrzeug kann sich an Land, in der Luft und auf dem Wasser bewegen und dient gleichzeitig als Ausgangspunkt für die Missionen.

Die Einsätze führen in eine Welt, die weit entfernt von einem tropischen Paradies ist. Zwischen instabilem Wetter, übernatürlichen Kreaturen und den Überresten verschollener Piloten gilt es, wertvolle Objekte einzusammeln und unbeschadet zum ORCA zurückzubringen.

Dabei kommt das Werkzeug Scrapjack zum Einsatz. Mit dem Greifwerkzeug lassen sich nicht nur Beuteobjekte transportieren, sondern bei Bedarf auch Teamkameraden durch die Umgebung ziehen, um gemeinsam schwierige Situationen zu meistern.

Gelingt die erfolgreiche Flucht mit der gesammelten Beute, erhalten Spieler Belohnungen der Trustwell Corporation. Diese können anschließend genutzt werden, um die eigene Ausrüstung zu verbessern oder kosmetische Anpassungen für den Trupp freizuschalten.

Wreck Runners ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich.