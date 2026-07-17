Wreck Runners: Ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 und PC erhältlich

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Image: Disruptive Games

Looten, überleben und entkommen: Wreck Runners ist jetzt verfügbar!

Mit Wreck Runners ist ab sofort ein neues Koop-Extraction-Looter-Spiel für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich. Das Abenteuer führt Teams aus bis zu vier Spielern in das geheimnisvolle Bermuda-Dreieck, wo sie wertvolle Beute bergen und anschließend sicher extrahieren müssen.

Im Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von Angestellten der Trustwell Corporation, die sie mit ihrem vielseitigen Einsatzfahrzeug ORCA auf gefährliche Expeditionen schickt. Das Fahrzeug kann sich an Land, in der Luft und auf dem Wasser bewegen und dient gleichzeitig als Ausgangspunkt für die Missionen.

Die Einsätze führen in eine Welt, die weit entfernt von einem tropischen Paradies ist. Zwischen instabilem Wetter, übernatürlichen Kreaturen und den Überresten verschollener Piloten gilt es, wertvolle Objekte einzusammeln und unbeschadet zum ORCA zurückzubringen.

Dabei kommt das Werkzeug Scrapjack zum Einsatz. Mit dem Greifwerkzeug lassen sich nicht nur Beuteobjekte transportieren, sondern bei Bedarf auch Teamkameraden durch die Umgebung ziehen, um gemeinsam schwierige Situationen zu meistern.

Gelingt die erfolgreiche Flucht mit der gesammelten Beute, erhalten Spieler Belohnungen der Trustwell Corporation. Diese können anschließend genutzt werden, um die eigene Ausrüstung zu verbessern oder kosmetische Anpassungen für den Trupp freizuschalten.

Wreck Runners ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam erhältlich.

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5 Kommentare Added

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  1. Brainiac76 2200 XP Beginner Level 1 | 17.07.2026 - 14:52 Uhr

    Da es aus dem Artikel heraus nicht ersichtlich ist. Das Spiel kostet 9,99 €.

    1
    • -tails- 17620 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 16:03 Uhr
      Antwort auf Brainiac76

      Guter Hinweis!
      Die Beta drei(?) Tage vor dem gestrigen Release war ganz nett.
      Mich hat es in einigen Aspekten an Wildgate erinnert.
      Ich würde mir nur wünschen, dass solche Spiele den Schwierigkeitsgrad stärker entsprechend der Spieleranzahl skalieren, sodass man auch solo an den Start gehen könnte – nicht jeder hat immer eine feste Gruppe parat, in der alle auf die gleichen Spiele Lust haben.

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