Wreck Runners: Koop-Extraction-Spiel von Ex-Insomniac-Entwicklern erscheint im Juli

Ein neues Koop-Extraction-Spiel aus dem Umfeld ehemaliger Insomniac-Entwickler erhält einen Release-Termin für Konsolen und PC.

Mit Wreck Runners hat das Studio Disruptive Games, bestehend aus ehemaligen Entwicklern von Insomniac Games und LucasArts, einen neuen Koop-Extraction-Titel angekündigt. Der Release ist für den 16. Juli geplant und erscheint für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Das Spiel setzt auf ein kooperatives Multiplayer-Konzept für bis zu vier Spieler und spielt in einer ungewöhnlichen Interpretation des Bermuda-Dreiecks. Dort erkunden Spieler eine sich ständig verändernde Inselwelt, kämpfen gegen seltsame Kreaturen und müssen sich gleichzeitig gegen Umweltgefahren und sogenannte „The Fog“-Effekte behaupten, während sie wertvolle Ressourcen bergen.

Im Zentrum des Gameplays steht das Extraktionsprinzip: Spieler werden von der fiktiven Trustwell Corporation in das Gebiet geschickt, um Salvage-Missionen zu erfüllen. Allerdings deutet die Spielbeschreibung bereits an, dass hinter dem Auftraggeber und den Ereignissen auf der Insel mehr steckt, als es zunächst scheint.

Neben dem kooperativen Gameplay setzt Wreck Runners stark auf physikbasierte Systeme, soziale Dynamiken innerhalb der Gruppe und unvorhersehbare Spielsituationen statt strikt geskripteter Abläufe. Ziel ist es, emergente Momente zwischen den Spielern selbst entstehen zu lassen.

Vor dem offiziellen Launch ist bereits eine PC-Demo verfügbar, die zudem im Rahmen des Steam Next Fest angeboten wird. Damit erhalten Spieler vorab die Möglichkeit, das Spielprinzip selbst auszuprobieren.

Mit seinem Fokus auf Koop-Gameplay und systembasierte Interaktionen reiht sich Wreck Runners in eine wachsende Zahl moderner Extraction-Titel ein, setzt jedoch durch seinen ungewöhnlichen Schauplatz und den experimentellen Ansatz eigene Akzente.