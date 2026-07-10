Wreck Runners: Xbox Insider Playtest vor dem Release am 16. Juli gestartet

Xbox Insider erhalten ab sofort die Möglichkeit, Wreck Runners vor dem offiziellen Start auf Xbox Series X|S auszuprobieren. Entwickler Disruptive Games und das Xbox Insider-Team haben den ersten Xbox Insider Playtest gestartet, bei dem Spieler gemeinsam mit bis zu drei Freunden in das gefährliche Bermuda-Dreieck aufbrechen können.
Der vollständige Release von Wreck Runners erfolgt bereits am 16. Juli für Xbox Series X|S. Der Playtest bietet interessierten Spielern die Gelegenheit, schon vor dem Launch einen Blick auf das Koop-Abenteuer zu werfen und mit ihrem Feedback zur Weiterentwicklung des Spiels beizutragen.
In Wreck Runners schlüpfen Spieler in die Rolle sogenannter Runner, die mit dem Schiff ORCA in eine mysteriöse Region voller Anomalien, wertvoller Ressourcen und gefährlicher Kreaturen aufbrechen. Gemeinsam gilt es, verlassene Inseln, Unterwasserwracks und geheimnisvolle Einrichtungen zu erkunden, um wertvolle Beute zu bergen.
Doch jede Expedition bringt ein großes Risiko mit sich: Je tiefer die Spieler in das Bermuda-Dreieck vordringen, desto wertvoller werden die Fundstücke – gleichzeitig steigen aber auch die Gefahren. Nur wer rechtzeitig zur Barge zurückkehrt, kann seine gesammelte Beute sichern und die nächste Mission vorbereiten.
Koop-Extraction mit Risiko und Belohnung
Wreck Runners ist ein kooperatives Extraction-Spiel für bis zu vier Spieler. Die Teams müssen ihre Einsätze sorgfältig planen, Ressourcen sammeln und gemeinsam entscheiden, wann sich ein weiterer Vorstoß lohnt oder die sichere Rückkehr wichtiger ist.
Dabei erwarten Spieler:
- Erkundungen auf verlassenen Inseln
- gefährliche Unterwasserwracks
- mysteriöse Anlagen voller Geheimnisse
- wertvolle Bergungsgüter
- ungewöhnliche Kreaturen und Gefahren
- kooperative Missionen für bis zu vier Spieler
Xbox Insider Playtest: So könnt ihr teilnehmen
Der Xbox Insider Playtest läuft über folgenden Zeitraum:
Start: Donnerstag, 9. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit
Ende: Montag, 13. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit
Die Teilnahme ist ausschließlich auf Xbox Series X|S möglich.
So nehmt ihr teil:
- Meldet euch auf eurer Xbox Series X|S an.
- Startet die Xbox Insider Hub-App (oder installiert sie zunächst über den Store).
- Öffnet den Bereich Vorschauen > Wreck Runners.
- Wählt Beitreten aus.
- Nach erfolgreicher Registrierung könnt ihr den Wreck Runners Playtest aus dem Store herunterladen.
Spieler, die während des Tests Probleme entdecken oder Feedback abgeben möchten, können dies direkt über die Xbox-Funktion „Problem melden“ tun.
Dafür:
- Xbox-Taste auf dem Controller gedrückt halten
- „Problem melden“ auswählen
- Kategorie „Spiele“ und anschließend „Wreck Runners Playtest“ auswählen
- Fehlerbeschreibung absenden
Wreck Runners erscheint am 16. Juli 2026 für Xbox Series X|S.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht mir nach Fortnite mit Survival Mechaniken aus. Wäre nicht so meins aber wird seine Spielerschaft finden.
Da passe ich, gefühlt kommen nur noch Extraction Spiele raus.
langweilig, der Fortnite run sollte auch langsam vorbei sein
Pvp-Extraction ist doch mittlerweile so ausgelutscht.
Aber wenn ich das jetzt richtig gelese habe, ist das hier rein PvE oder irre ich mich da?
Das könnte dann in der tat seine Anhänger finden, gerade im Stream Bereich.
Nachteil.. Natürlich wieder CoOp…