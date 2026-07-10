Wreck Runners: Xbox Insider Playtest vor dem Release am 16. Juli gestartet

Wreck Runners kann jetzt vor dem Xbox-Release im Insider Playtest ausprobiert werden.

Xbox Insider erhalten ab sofort die Möglichkeit, Wreck Runners vor dem offiziellen Start auf Xbox Series X|S auszuprobieren. Entwickler Disruptive Games und das Xbox Insider-Team haben den ersten Xbox Insider Playtest gestartet, bei dem Spieler gemeinsam mit bis zu drei Freunden in das gefährliche Bermuda-Dreieck aufbrechen können.

Der vollständige Release von Wreck Runners erfolgt bereits am 16. Juli für Xbox Series X|S. Der Playtest bietet interessierten Spielern die Gelegenheit, schon vor dem Launch einen Blick auf das Koop-Abenteuer zu werfen und mit ihrem Feedback zur Weiterentwicklung des Spiels beizutragen.

In Wreck Runners schlüpfen Spieler in die Rolle sogenannter Runner, die mit dem Schiff ORCA in eine mysteriöse Region voller Anomalien, wertvoller Ressourcen und gefährlicher Kreaturen aufbrechen. Gemeinsam gilt es, verlassene Inseln, Unterwasserwracks und geheimnisvolle Einrichtungen zu erkunden, um wertvolle Beute zu bergen.

Doch jede Expedition bringt ein großes Risiko mit sich: Je tiefer die Spieler in das Bermuda-Dreieck vordringen, desto wertvoller werden die Fundstücke – gleichzeitig steigen aber auch die Gefahren. Nur wer rechtzeitig zur Barge zurückkehrt, kann seine gesammelte Beute sichern und die nächste Mission vorbereiten.

Koop-Extraction mit Risiko und Belohnung

Wreck Runners ist ein kooperatives Extraction-Spiel für bis zu vier Spieler. Die Teams müssen ihre Einsätze sorgfältig planen, Ressourcen sammeln und gemeinsam entscheiden, wann sich ein weiterer Vorstoß lohnt oder die sichere Rückkehr wichtiger ist.

Dabei erwarten Spieler:

Erkundungen auf verlassenen Inseln

gefährliche Unterwasserwracks

mysteriöse Anlagen voller Geheimnisse

wertvolle Bergungsgüter

ungewöhnliche Kreaturen und Gefahren

kooperative Missionen für bis zu vier Spieler

Xbox Insider Playtest: So könnt ihr teilnehmen

Der Xbox Insider Playtest läuft über folgenden Zeitraum:

Start: Donnerstag, 9. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit

Ende: Montag, 13. Juli um 19:00 Uhr deutscher Zeit

Die Teilnahme ist ausschließlich auf Xbox Series X|S möglich.

So nehmt ihr teil:

Meldet euch auf eurer Xbox Series X|S an. Startet die Xbox Insider Hub-App (oder installiert sie zunächst über den Store). Öffnet den Bereich Vorschauen > Wreck Runners. Wählt Beitreten aus. Nach erfolgreicher Registrierung könnt ihr den Wreck Runners Playtest aus dem Store herunterladen.

Spieler, die während des Tests Probleme entdecken oder Feedback abgeben möchten, können dies direkt über die Xbox-Funktion „Problem melden“ tun.

Dafür:

Xbox-Taste auf dem Controller gedrückt halten

„Problem melden“ auswählen

Kategorie „Spiele“ und anschließend „Wreck Runners Playtest“ auswählen

Fehlerbeschreibung absenden

Wreck Runners erscheint am 16. Juli 2026 für Xbox Series X|S.