Wreckfest 2: Crap-it-Anpassungssystem vorgestellt

Das jüngste Wreckfest 2 PC Content Update Nummero 4 bringt nicht nur – wie gewohnt – ein neues Auto und eine neue Strecke ins Spiel, sondern führt auch das brandneue Crap-it-Anpassungssystem ein.

Ab sofort können Spielerinnen und Spieler mit diesen einzigartigen Karosserie-Werkzeugen das Aussehen ihrer Boliden ganz nach ihren Vorstellungen gestalten.

Das Crap-it-System liefert dabei alles, um euer Auto so hübsch wie möglich zu machen. Ok, machen wir uns nichts vor, das ist Wreckfest, hier geht’s nicht um Schönheit sondern um … Authentizität. Ihr könnt euer Auto also in eine 1A-Rostlaube verwandeln, indem ihr abgeplatzten Lack, Schmutz, Aufkleber, Beulen und selbstverständlich Rost hinzufügt. Versteht sich auch von selbst, dass eure Kreationen auch im Multiplayer für alle sichtbar sind, also gebt euch Mühe.

„Kann ich auch einen neuen Spoiler, eine Panzerung oder ein verrücktes Deko-Teil anbringen?“ mögen sich erfahrene Wreckfest-1-Spieler fragen. Die Antwort lautet vorerst: „Noch nicht.“ Während das neu eingeführte Crap-it-System euch erlaubt, euer Auto auf unzählige Arten zu lackieren und zu individualisieren, werden spielverändernde Fahrzeug-Modifikationen erst in einem zukünftigen Update folgen.

Schaut euch unbedingt unser neuestes – und äußerst unterhaltsames – Update-Video an: Rust on!

Wreckfest 2 Update #4 Video