Wreckfest 2: Early Access Content Update #08 kommt am 30. Juni

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Image: THQ Nordic

Wreckfest 2 Teaser kündigt Content Update #08 für den 30. Juni an.

Wreckfest 2 erhält am 30. Juni das nächste große Content Update. Der Teaser zu Early Access Content Update #08 wurde jetzt veröffentlicht.

Das Update trägt die Nummer 08 und bringt neuen Inhalt für das Destruction-Racing-Spiel in die Early-Access-Phase. Konkrete Details zu den Neuerungen wurden bisher noch nicht genannt – der offizielle Teaser deutet jedoch frischen Content an.

Wreckfest 2 befindet sich derzeit im Early Access. Mit dem kommenden Update setzt Entwickler Bugbear Entertainment die regelmäßige Content-Versorgung fort.

Weitere Informationen und Patch Notes werden voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen.

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4 Kommentare Added

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  2. Katanameister 479400 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.06.2026 - 17:58 Uhr

    Sollte bald auch auf Konsolen kommen, macht bisher einen ganz unterhaltsamen Eindruck.

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