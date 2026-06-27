Wreckfest 2: Early Access Content Update #08 kommt am 30. Juni

Wreckfest 2 Teaser kündigt Content Update #08 für den 30. Juni an.

Wreckfest 2 erhält am 30. Juni das nächste große Content Update. Der Teaser zu Early Access Content Update #08 wurde jetzt veröffentlicht.

Das Update trägt die Nummer 08 und bringt neuen Inhalt für das Destruction-Racing-Spiel in die Early-Access-Phase. Konkrete Details zu den Neuerungen wurden bisher noch nicht genannt – der offizielle Teaser deutet jedoch frischen Content an.

Wreckfest 2 befindet sich derzeit im Early Access. Mit dem kommenden Update setzt Entwickler Bugbear Entertainment die regelmäßige Content-Versorgung fort.

Weitere Informationen und Patch Notes werden voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen.