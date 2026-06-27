Wreckfest 2: Early Access Content Update #08 kommt am 30. Juni

Wreckfest 2 erhält am 30. Juni das nächste große Content Update. Der Teaser zu Early Access Content Update #08 wurde jetzt veröffentlicht.
Das Update trägt die Nummer 08 und bringt neuen Inhalt für das Destruction-Racing-Spiel in die Early-Access-Phase. Konkrete Details zu den Neuerungen wurden bisher noch nicht genannt – der offizielle Teaser deutet jedoch frischen Content an.
Wreckfest 2 befindet sich derzeit im Early Access. Mit dem kommenden Update setzt Entwickler Bugbear Entertainment die regelmäßige Content-Versorgung fort.
Weitere Informationen und Patch Notes werden voraussichtlich in den nächsten Tagen folgen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und als Konsolenspieler wartet man und dreht Däumchen
Sollte bald auch auf Konsolen kommen, macht bisher einen ganz unterhaltsamen Eindruck.
Wann Release für Konsolen? 🙂✌️
Hoffe das kommt Vlt sogar zu Weihnachten dieses Jahr oder Anfang 27