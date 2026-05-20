Wreckfest 2: Großes Content Update #07 für PC veröffentlicht

Für Wreckfest 2 ist das neue Content Update #07 für PC erschienen und erweitert das Spiel um zahlreiche neue Inhalte sowie technische Verbesserungen.

Mit dem Update erhalten Spieler zwei neue Fahrzeuge sowie ein weiteres halbes Fahrzeug, das von den Entwicklern augenzwinkernd angekündigt wurde. Zusätzlich wurde eine komplett neue Rennstrecke integriert.

Besonders wichtig ist die erste Version des neuen Tuning-Systems, mit dem Fahrzeuge künftig stärker angepasst und individualisiert werden können. Darüber hinaus wurden die Crash-Physik überarbeitet, die KI verbessert und neue Online-Funktionen integriert.

Neben den größeren Neuerungen enthält das Update außerdem eine lange Liste an Gameplay-Anpassungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen, die das Fahrerlebnis insgesamt weiter verbessern sollen.

Mit den zahlreichen Verbesserungen, dürfte die Voll- und Konsolenversion nicht mehr lange auf sich warten lassen.