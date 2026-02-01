Wreckfest 2: Im ersten Dev Blog geht’s um den kommende Karriere-Modus

Grinden war Gestern: Im ersten Dev Blog geht’s um den kommende Karriere-Modus von Wreckfest 2.

Frontscheinwerfer und Augen auf die Straße – der allererste Wreckfest 2 Dev-Blog ist da. Das Team von Bugbear Entertainment öffnet die Motorhaube, um zu zeigen, wie die Maschine von Wreckfest 2 auf Hochtouren kommt, um das ultimative Motorsport-Erlebnis zu erschaffen.

Im ersten Teil dreht sich alles um den brandneuen Karrieremodus, der neu definiert, wie man in Wreckfest 2 den eigenen Legendenstatus zementiert.

Jetzt ist Schluss mit „Rennen Gewinnen -> was Freischalten -> das ganze von Vorne“ – diesmal bestimmen die Spieler selbst, ob sie als sauberer Racer, hemmungsloser Crasher oder rasenmähender Chaos Liebhaber unterwegs sind und Fortschritte erspielen.

Bugbear beleuchtet die sieben Design Säulen und die neue, mehrstufige Struktur des kommenden Karrieremodus. Für die Entwickler ist „Karriere“ kein starre Abfolge von Einzelrennen, sondern diverse Tätigkeiten im Spiel werden zu euren Fortschritt beitragen, sodass ihr euch ganz auf das konzentrieren könnt, was euch am meisten Spaß macht.

Den vollständigen Dev Blog auf Englisch gibt’s jetzt auf Steam – und wie immer freut sich das Team von Bugbear Entertainment über Feedback und Anregungen – schließlich bestimmt das Spieler-Feedback die weitere Richtung des Early Access von Beginn an mit. Bugbear baut Wreckfest 2 mit den Spielern und für die Spieler.

Das aktuellste Wreckfest-2-Video: