Wreckfest 2: Karrosserie-zerschmetterndes Chaos im Early Access Trailer

Rad ab, Chaos an: Wreckfest 2 brettert in den Early Access auf Steam! Schaut euch hier den neuen Trailer an.

Die nächste Generation von abgefahrenen Autozerstörungs-Rennen ist da! Wreckfest 2 donnert in den Early Access auf Steam und bringt bahnbrechende Auto-Zerstörungseffekte, bildschöne Grafik, verbesserte Physik-Effekte und eine ganze Palette an neuen Features mit, um Rennspiel-Fans zu begeistern.

Und ja, natürlich zeichnet wieder Bugbear Entertainment als Entwickler verantwortlich – die ausgewiesenen Experten des Karrosserie-zerschmetternden Chaos!

Genau wie sein Vorgänger wird Wreckfest 2 während des Early Access wachsen, neue Inhalte und neue Features werden regelmäßig hinzugefügt.

Bugbear und THQ Nordic suchen daher den Kontakt mit den Spieler:innen – mit Eurem Feedback soll das bestmögliche Zerstörungs-Rennspiel entstehen, also sagt uns, was ihr toll findet, wovon ihr mehr wollt und welche verrückten Dinge unbedingt ins Spiel gehören. Wir haben eine ganze Wagenladung (und einige Wagen…) an Ideen, aber wir möchten wissen, welche ihr am besten findet.