Wreckfest: 4K und 60 FPS für Xbox Series X dank Update

Mit einem neuen Woodland Dash Update erhält Wreckfest ab sofort 4K und 60 FPS auf der Xbox Series X. Und nicht vergessen, das Spiel ist aktuell im Xbox Game Pass erhältlich!

Die Entwickler verkünden: „Wir haben auch gute Nachrichten für die Besitzer der neuen, glänzenden Xbox Series X. Wir freuen uns mitzuteilen, dass wir spezielle Unterstützung für dieses ernstzunehmende Stück Hardware hinzugefügt haben, was bedeutet, dass Sie von nun an Wreckfest mit 60fps in der vollen Pracht von 4K gerendert genießen können. Offensichtlich machen 60fps einen signifikanten Unterschied in einem Rennspiel, wenn du also das Glück hast, eine Series X zu besitzen, worauf wartest du dann noch?“