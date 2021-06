Wreckfest: Demolition-Racer für Xbox Series X/S und PS5 erhältlich

Autor:, in / Wreckfest

Die verbesserte Version von Wreckfest ist ab heute für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Der Juni bringt darüber hinaus ein neues Turnier für alle Wreckfest-Besitzer: Wrecking Madness. Und die neue Strecke „Wrecking Grounds“ ist Chaos in Reinkultur, ein Spielplatz der Physikeffekte, wo Autos auf spektakuläre Weise vernichtet werden.

Hinterhältige Maschinen wie Autopressen, Häcksler oder gigantische Ventilatoren werden alle Fahrzeuge zerfetzen, zerstampfen, zerreißen, zerschmettern und zerstören, die in ihre Reichweite kommen. Zusätzlich bietet das Update neue wöchentliche und monatliche Herausforderungen mit einer coolen Belohnung: Der modifizierte Speedbird GT kann erspielt werden!

THQ Nordic gibt bekannt: „Vor ein paar Wochen haben wir berichtet, dass der von Fans & Kritikern gefeierte Demolition-Racer Wreckfest am 01. Juni 2021 für Xbox Series S/X sowie PlayStation 5 erscheint. Wie bitte? Wir haben die Xbox Series X vergessen? Ach herrje … Natürlich erscheint Wreckfest heute auch für die Xbox Series S/X und bietet genau die gleichen Features, wie die PlayStation-5-Fassung.“

Wreckfest erscheint also heute am 1. Juni 2021 digital für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die PlayStation 5-Version ist ebenfalls ab sofort im Retail-Handel zu erwerben, die Xbox-Version folgt bald. Die UVP liegt bei 39,99 Euro. Besitzer von Wreckfest für PlayStation 4 und Xbox One können für 9,99 € auf die verbesserte Version upgraden.