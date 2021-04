Wreckfest: Kostenpflichtiges Next-Gen-Upgrade angekündigt

Wie der Publisher THQ Nordic von Wreckfest über Twitter bekannt gegeben hat, wird das Spiel am 01. Juni 2021 für die Playstation 5 erscheinen. Ein Termin für die Xbox Series X/S Version wurde nicht genannt, außer dass es „später“ in diesem Jahr erscheinen soll.

Da Wreckfest für die Next-Gen-Konsolen erscheint, packen die Entwickler von Bugbear Entertainment allerhand Verbesserungen mit rein:

Man sollte dazu erwähnen, dass die Xbox Series X Version vor kurzem ein Update bekommen hat, mit welchem ihr das Spiel schon jetzt in 4K und 60 FPS spielen könnt. Die Xbox Series S bietet 4K und 30 FPS.

Alle anderen Verbesserungen kommen dann später dieses Jahr, wofür ihr aber noch einmal zur Kasse gebeten werdet, denn das Next-Gen-Update wird, wenn ihr das Spiel schon für die Last-Gen besitzt, noch einmal zusätzlich 9,99 Euro kosten. Wollt ihr euch Wreckfrest neu zulegen, kostet es 39,99 Euro.

More speed. More power. More mayhem. Wreckfest is coming to PlayStation 5 on June 1st, 2021.

Owners of Wreckfest on PS4 can upgrade to the enhanced version on PS5 for $9.99 / € 9.99.#Wreckfest #DriveHardDieLast pic.twitter.com/omWpiXtuQm

— THQ Nordic (@THQNordic) March 29, 2021