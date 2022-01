Wreckfest: Neues Winter Turnier-Update bringt reichlich Schnee

Autor:, in / Wreckfest

Bugbear hat die Schneekanone ausgepackt und die Rennstrecken in Wreckfest in ein glitschiges Winterwunderland verwandelt, was zu reichlich Unfällen und Blechschäden im Spiel führen dürfte.

In der neuen Wreckfest-Turniersaison dürft ihr auf eine neue Art eure Konkurrenz zerstören. Dazu übernehmt ihr ganz einfach die Kontrolle über die Pocket Rocket und lasst damit eure Schneeballwut auf die KI-Autos prasseln.

Verdient euch außerdem im Early Access Wreckfest Snowball Run-Modus das KillerBee-Lackpaket.