Wreckreation 2: Setzt auf Open World, Crashs und Community-Entwicklung

Das neu gegründete britische Entwicklerstudio When Tides Turn hat mit Wreckreation 2 einen neuen Open-World-Arcade-Racer angekündigt. Der Titel befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.
Das Studio wird von Fiona Sperry, Mitgründerin von Criterion Games, geleitet. Zum Team gehören weitere Branchenveteranen, die an bekannten Arcade-Rennspielen gearbeitet haben.
Offene Spielwelt und spektakuläre Crashs
Wreckreation 2 führt Spieler in eine dicht bebaute Stadt mit unterschiedlichen Gebieten wie Industriehäfen, Stadtvierteln und einem weitläufigen Flughafen. Im Mittelpunkt stehen schnelle Rennen, aggressive Zweikämpfe und spektakuläre Kollisionen, bei denen nicht nur die Ideallinie über den Sieg entscheidet, sondern auch der richtige Zeitpunkt für riskante Manöver und Rempler.
Zusätzlich sollen umfangreiche Werkzeuge zum Erstellen eigener Strecken, Events und Herausforderungen enthalten sein, die mit anderen Spielern geteilt werden können.
Entwicklung gemeinsam mit der Community
Nach Angaben des Studios entsteht Wreckreation 2 in enger Zusammenarbeit mit der Community. Spieler sollen Einfluss auf verschiedene Bereiche der Entwicklung nehmen – darunter das Fahrverhalten, das Fortschrittssystem, die Gestaltung der Spielwelt und neue Events.
Interessierte können den Titel bereits auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen, um künftig an Beta-Tests teilzunehmen und weitere Einblicke in die Entwicklung zu erhalten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Viel Zerstörung 🙂
Genauso muss ein Rennspiel sein.
Ja fand ich früher cool solche Games aber ja heute nicht mehr
Das passt zu meinem Fahrstil in Spielen 🤕.
Open World…
Hat mich schon bei Burnout Paradise gestört. Daher auch nur 8,5h Spielzeit laut Steam
Dann wäre für dich ja Split/second die bessere Wahl.
Witzigerweise hat mich das bei Burnout auch gestört. Ich Brauch ein bisschen mehr einen Faden der mich durch das Spiel zieht. Aber prinzipiell fand ich alle alten Burnout genial.
Den ersten Teil von dem Spiel hab ich auf der Wunschliste eigentlich. Krass das schon ein zweiter kommt
Ich schaff es noch nicht optimistisch zu sein – der Vorgänger ist selbst bei den ehemaligen unkritischen Leuten in meiner Bubble durchgefallen.
Dangerous Driving war auch nicht gut
Es war okay würde ich sagen… Also okay genug wenn man mit der richtigen Erwartung ran geht. Wreckation hat extrem viel versprochen und sich dann darauf verlassen das die Spieler sich alles selbst zusammenbauen.
Das erste Spiel ist nicht mal halbfertig, da fangen die schon den zweiten Teil an. Dies kann nicht korrekt sein.
Also FH mit wesentlich mehr Unfällen. Oder besser gesagt, wo das ganze Ziel des SPiels die Unfälle sind statt dem Racing🤷🏼♂️ Wem’s Spaß macht.
wenn mal wreckfest 2 kommen würde, wäre mir lieber