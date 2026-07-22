Wreckreation 2: Setzt auf Open World, Crashs und Community-Entwicklung

Das neu gegründete britische Entwicklerstudio When Tides Turn hat mit Wreckreation 2 einen neuen Open-World-Arcade-Racer angekündigt. Der Titel befindet sich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang noch nicht.

Das Studio wird von Fiona Sperry, Mitgründerin von Criterion Games, geleitet. Zum Team gehören weitere Branchenveteranen, die an bekannten Arcade-Rennspielen gearbeitet haben.

Offene Spielwelt und spektakuläre Crashs

Wreckreation 2 führt Spieler in eine dicht bebaute Stadt mit unterschiedlichen Gebieten wie Industriehäfen, Stadtvierteln und einem weitläufigen Flughafen. Im Mittelpunkt stehen schnelle Rennen, aggressive Zweikämpfe und spektakuläre Kollisionen, bei denen nicht nur die Ideallinie über den Sieg entscheidet, sondern auch der richtige Zeitpunkt für riskante Manöver und Rempler.

Zusätzlich sollen umfangreiche Werkzeuge zum Erstellen eigener Strecken, Events und Herausforderungen enthalten sein, die mit anderen Spielern geteilt werden können.

Entwicklung gemeinsam mit der Community

Nach Angaben des Studios entsteht Wreckreation 2 in enger Zusammenarbeit mit der Community. Spieler sollen Einfluss auf verschiedene Bereiche der Entwicklung nehmen – darunter das Fahrverhalten, das Fortschrittssystem, die Gestaltung der Spielwelt und neue Events.

Interessierte können den Titel bereits auf Steam ihrer Wunschliste hinzufügen, um künftig an Beta-Tests teilzunehmen und weitere Einblicke in die Entwicklung zu erhalten.