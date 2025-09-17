Wreckreation: Auf die Plätze, fertig, BAUEN

Pesen oder planen? Brettern oder bauen? Düsen oder designen? Bei Wreckreation müsst ihr euch nicht für eins von beidem entscheiden! Die Entwickler Three Fields Entertainment, bekannt für ihre Arbeit an der Burnout-Reihe, bringem am 28.10.2025 mit Wreckreation ihr neustes adrenalingeladenes Action-Rennspiel auf PC und Konsolen raus.

Wreckreation vereint das Beste aus zwei Welten: den Nervenkitzel eines echten Arcade-Rennspiels und grenzenlose kreative Freiheit. Mit über fünfzig verschiedenen Wagen geht es in eine riesige offene Landschaft – ein fiktiver Bundesstaat mit rund vierhundert Quadratkilometern Umfang, vollgepackt mit Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeitsrennen, waghalsige Stunts und spektakuläre Unfälle. Der Geist von Burnout ist überall spürbar: Rasen, springen und alles kurz und klein fahren gehört hier zum Programm.

Doch Wreckreation setzt noch einen drauf. Dank der Live-Mix-Funktion können Spieler:innen jederzeit das Bau-Menü öffnen und ihre eigene Rennwelt gestalten. Autobahnen, die bis in den Himmel reichen, Loopings, Rampen, waghalsige Sprünge – aber auch Reklametafeln, Häuser, Deko-Elemente oder riesige Dinosaurier lassen sich platzieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und alles kann mit anderen Spielern geteilt werden: ladet Freunde ein, um gemeinsam zu fahren, zu crashen und das persönliche Rennparadies zu erkunden.

Und selbst das ist noch nicht alles: Mit einem Knopfdruck lassen sich Wetter, Tageszeit, Verkehr und vieles mehr verändern, sodass jedes Rennen genau so abläuft, wie man es sich vorstellt.

Wreckreation erscheint für PC und Konsolen und sowohl digital als auch im Handel angeboten. Die UVP liegt bei 39,99 Euro.

Seid ihr bereit für das Rennerlebnis eurer Träume, seid ihr bereit für Wreckreation?