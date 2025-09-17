Wreckreation: Auf die Plätze, fertig, BAUEN

Pesen oder planen? Brettern oder bauen? Düsen oder designen? Bei Wreckreation müsst ihr euch nicht für eins von beidem entscheiden! Die Entwickler Three Fields Entertainment, bekannt für ihre Arbeit an der Burnout-Reihe, bringem am 28.10.2025 mit Wreckreation ihr neustes adrenalingeladenes Action-Rennspiel auf PC und Konsolen raus.
Wreckreation vereint das Beste aus zwei Welten: den Nervenkitzel eines echten Arcade-Rennspiels und grenzenlose kreative Freiheit. Mit über fünfzig verschiedenen Wagen geht es in eine riesige offene Landschaft – ein fiktiver Bundesstaat mit rund vierhundert Quadratkilometern Umfang, vollgepackt mit Möglichkeiten für Hochgeschwindigkeitsrennen, waghalsige Stunts und spektakuläre Unfälle. Der Geist von Burnout ist überall spürbar: Rasen, springen und alles kurz und klein fahren gehört hier zum Programm.
Doch Wreckreation setzt noch einen drauf. Dank der Live-Mix-Funktion können Spieler:innen jederzeit das Bau-Menü öffnen und ihre eigene Rennwelt gestalten. Autobahnen, die bis in den Himmel reichen, Loopings, Rampen, waghalsige Sprünge – aber auch Reklametafeln, Häuser, Deko-Elemente oder riesige Dinosaurier lassen sich platzieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und alles kann mit anderen Spielern geteilt werden: ladet Freunde ein, um gemeinsam zu fahren, zu crashen und das persönliche Rennparadies zu erkunden.
Und selbst das ist noch nicht alles: Mit einem Knopfdruck lassen sich Wetter, Tageszeit, Verkehr und vieles mehr verändern, sodass jedes Rennen genau so abläuft, wie man es sich vorstellt.
Wreckreation erscheint für PC und Konsolen und sowohl digital als auch im Handel angeboten. Die UVP liegt bei 39,99 Euro.
Seid ihr bereit für das Rennerlebnis eurer Träume, seid ihr bereit für Wreckreation?
Sieht mir zu stark nach Trackmania aus.
Ein echtes Burnout wäre mir lieber gewesen
Witzig! An Trackmania musste ich auch direkt denken.
An TM dachte ich auch, was ja ansich nicht schlecht ist.
Wenn man ein Burnout will, dann schon 😀
Stimmt, aber wer z.B. Flat Out oder Wreckfest mochte/mag, kann sich ja gerne mal Trail Out „antun“. Ist echt spaßig.
Zu dem Spiel ist jetzt ein Open World Nachfolger angekündigt und vielleicht kann der ja mal in die Fußstapfen von Burnout treten. Das bleibt abzuwarten.
Selbst Rennstrecken oder Hindernisse zu bauen ist nicht mein Ding🙄aber der Burnout Part einfach rumzuheizen schon eher😅.Das Spiel wird bei mir im Blick behalten🎮😉✌️.
Hoffentlich wird der Burnout-Part besser als in Dangerous Driving. Das war damals für mich eine echte Enttäuschung
Zu dem Spiel Dangerous Driving kann ich jetzt nicht viel zu sagen🙄weil ich nach der damaligen Midnight Club oder Burnout-Reihe erstmal gesättigt war von den Genre ausser Forza Horizon hat mich da nix mehr großartig gebockt.Aber ja wenn es nur Ansatzweise so wird wie bis Burnout Revenge wäre ich evtl. dabei🎮😉✌️.
Wenn es einen sehr guten und zugänglichen Editor hat, bin ich dabei.
Sieht nicht übel aus, nur bin ich auch nicht der Typ, der eigene Rennstrecken erstellt, würde auch eher einfach rumbrettern wollen, deshalb erstmal abwarten mit dem Spiel.
Interessiert mich nur weil es von den Burnout Machern ist.
Mal die Bewertungen abwarten.
Ok sieht einfach mal wie Trackmania aus 🤣👌🏼