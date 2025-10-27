Wreckreation: Gameplay-Video-Leak zeigt rasante Spielszenen

Wreckreation ist ein Rennspiel, das euch in eine weitläufige offene Welt führt, in der ihr frei fahren, Stunts ausführen und eigene Strecken gestalten könnt.

Die Entwickler von Three Fields Entertainment, die zuvor an Burnout Paradise gearbeitet haben, legen den Fokus auf Arcade-Action mit Destruktions- und Stuntelementen. Ihr könnt Fahrzeuge umfassend anpassen, sowohl in Farbe und Design als auch mit Boost-Effekten und Motorengeräuschen.

Die Spielwelt lässt sich dynamisch verändern, sodass ihr Tageszeit, Wetterbedingungen und Verkehr individuell einstellen könnt.

Der mächtige Streckeneditor erlaubt es, Rampen, Loops, Rohre und Hindernisse beliebig zu platzieren und kreative Herausforderungen zu gestalten.

Erste Gameplay-Videos zeigen, wie Spieler durch spektakuläre Strecken in der offenen Welt fahren und ihre eigenen Kreationen testen. Bisherige Einblicke bestätigen, dass der Fokus auf freier Gestaltung und rasanten Fahrten liegt, während die finale Ausgestaltung der Spielwelt, technische Details auf Konsolen und der Umfang des Multiplayers noch offen sind.