Wreckreation: Gestaltet eine 400 km² große Rennspiel-Sandbox

Three Fields Entertainment und THQ Nordiq arbeiten weiter fleißig an Wreckreation. Hier gibt es einen neuen Trailer zu sehen!

Am 13. August 2022, und am 12. August 2023 haben wir bereits über Wreckreation berichtet. Am 02. August 2025 folgen nun endlich mehr bewegte Bilder!

In Wreckreation, von den Burnout-Machern, baut ihr eure eigene Open-World-Rennspielwelt! In einer 400 km² großen Sandbox könnt ihr Strecken, Stunts, Fahrzeuge, Modi, Wetter und Verkehr selbst gestalten – allein oder im Multiplayer.