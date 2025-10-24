Wreckreation: Open-World-Rennspiel-Sandbox präsentiert

THQ Nordic und Three Fields Entertainment haben einen brandneuen Explanation Trailer zu ihrem kommenden Arcade-Rennspiel Wreckreation veröffentlicht und geben damit einen tieferen Einblick in das Spiel, das am 28. Oktober 2025 erscheint.

Entwickelt von den ursprünglichen Machern der Burnout-Reihe kombiniert Wreckreation den Nervenkitzel rasanter Arcade-Rennen mit der völligen Freiheit, eigene Strecken, Herausforderungen und Playgrounds zu erstellen und zu teilen.

Mit dem innovativen Live-Mix-Feature können Spieler*innen die Welt in Echtzeit verändern – von Loops, Rampen und Sprüngen bis hin zu Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte, alles mit nur einem Knopfdruck.

Mit mehr als 50 anpassbaren Fahrzeugen und über 400 Quadratkilometern Open World bietet Wreckreation endlose Möglichkeiten für Geschwindigkeit, Kreativität und spektakuläre Crashs. Ob im Koop-Modus mit Freund*innen oder im hitzigen Wettkampf gegeneinander, diese gewaltige Open World ist euer Spielplatz. Also los … wreck it!

Wreckreation erscheint am 28. Oktober 2025 für PC und Konsolen zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 EUR.