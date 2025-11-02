Wreckreation: Open-World-Rennspiel-Sandbox von den Schöpfern von Burnout

Wreckreation ist diie ultimative Open-World-Rennspiel-Sandbox von den Schöpfern von Burnout!

THQ Nordic und Three Fields Entertainment freuen sich, die Veröffentlichung von Wreckreation bekannt zu geben – einem Open-World-Arcade-Rennerlebnis, das Spielern volle Kontrolle über Fahren und Erschaffen gibt.

Die Welt von Wreckreation erstreckt sich über 400 Quadratkilometer und bietet endlose Straßen, Offroad-Pfade und offene Flächen zum Erkunden. Hinter dem Steuer von über 50 vollständig anpassbaren Fahrzeugen bestimmst du dein eigenes Tempo.

Das Spiel ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 39,99 EUR erhältlich. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen:



