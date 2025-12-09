Wreckreation: Three Fields Entertainment vor dem Aus

Fiona Sperry, Mitgründerin von Three Fields Entertainment und frühere leitende Kraft hinter der Burnout-Reihe, hat offiziell bestätigt, dass das Studio unmittelbar vor dem Aus steht.

Die Meldung sorgt in der internationalen Gaming-Szene für große Aufmerksamkeit, da Three Fields Entertainment seit Jahren als unabhängiger Entwickler für Arcade-Racer, Crash-Physik-Experimente und actionorientierte Gameplay-Formate gilt.

Das Studio wurde einst von ehemaligen Burnout- und Criterion-Veteranen aufgebaut und veröffentlichte unter anderem Dangerous Golf, Dangerous Driving und weitere Projekte, die stark an die früheren Hochgeschwindigkeits-Erfolge der Entwickler erinnerten.

Sperry erklärte nun, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage des Studios kritisch sei und ein Fortbestehen ohne Unterstützung kaum möglich wirke.

Heute muss ich Ihnen eine der schwersten Nachrichten meiner Karriere überbringen. Nach zwölf Jahren, in denen ich Three Fields Entertainment aufgebaut und gefördert habe, sehe ich mich gezwungen, unserem gesamten Team die Kündigung mitzuteilen. Seit dem Start von *Wreckreation* hat unser kleines Studio mit Herzblut und großem Engagement daran gearbeitet, das Spiel zu aktualisieren, auf die Wünsche unserer Community einzugehen und die von den Spielern gewünschten Fehlerbehebungen und Funktionen umzusetzen. Ich bin unglaublich stolz auf die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und auf die Leidenschaft, die sie in dieses Projekt gesteckt haben. Doch die Realität, der wir uns nun stellen müssen, ist ernüchternd. Als unabhängiges Studio werden wir in absehbarer Zeit keine Einnahmen aus Spieleverkäufen erzielen.

Wir mussten den Großteil dieses Jahres und alle Inhalte nach dem Launch selbst finanzieren. Ohne die Begeisterung und die finanzielle Unterstützung von

Da unser Verlag die Weiterentwicklung nicht fortsetzen kann, ist es uns schlichtweg nicht möglich, das Studio in seiner jetzigen Form zu erhalten. Diese Entscheidung zu treffen, war unglaublich schmerzhaft. Dies ist ein herzzerreißender Moment für uns alle. Besonders schmerzlich ist, dass wir so viele Projekte in der Pipeline hatten – zahlreiche Features, Updates und kreative Ideen, die wir voller Vorfreude ins Spiel einbringen wollten. Viele davon werden in dem Video gezeigt, das wir heute veröffentlichen. Wir waren fest davon überzeugt, dass diese Dinge Wreckreation weiter stärken und die Community vergrößern würden. Ich hoffe, dass durch die öffentliche Präsentation dieser Arbeit jemand da draußen dieses Potenzial erkennt und sich vielleicht noch eine Chance ergibt. Doch selbst wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt, soll dies ein Zeugnis unserer Vision und der Stärke, Leidenschaft und des Könnens unseres kleinen Teams sein. Ich glaube fest an das Potenzial dieses Spiels und an die Brillanz der Menschen, die es entwickelt haben. An alle, die uns unterstützt, unsere Spiele gespielt oder an unser Studio geglaubt haben: Vielen Dank! Eure Unterstützung bedeutet uns unendlich viel. Wir werden erneut auf eigene Kosten dafür sorgen, dass das nächste Update mit Crossplay-Funktion noch vor Weihnachten veröffentlicht wird, und hoffen, dass ihr und eure Freunde die gemeinsam erschaffene Welt genießen könnt, egal auf welcher Plattform ihr spielt. Sie können mich unter [fiona@threefieldsentertainment.com] erreichen. Fiona Sperry

Three Fields Entertainment