Wu-Tang: Rise of the Deceiver: Der Clan kehrt in die Welt der Videospiele zurück

Wu-Tang: Rise of the Deceiver – Der Wu-Tang Clan kehrt in die Welt der Videospiele zurück!

Mit der Ankündigung von Wu-Tang: Rise of the Deceiver hat Brass Lion Entertainment im Rahmen des Summer Game Fest 2025 und der „Wu-Tang Forever: The Final Chamber“-Abschiedstour ein starkes Signal gesetzt: Der legendäre Wu-Tang Clan meldet sich eindrucksvoll auf der Gaming-Bühne zurück.

Das Spiel ist ein zentrales Element der multimedialen Angel of Dust-Franchise von Ghostface Killah und wurde mit einem elektrisierenden Teaser-Trailer (weiter unten) erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

In Wu-Tang: Rise of the Deceiver übernehmt ihr gemeinsam mit bis zu zwei Freunden die Kontrolle über eine neue Generation von Kriegern, denen die übernatürlichen Kräfte des Wu-Tang Clan anvertraut wurden.

Ziel ist es, das spirituelle Erbe Shaolins vor einem finsteren, alles verderbenden Gegner namens „The Deceiver“ zu schützen. In surreal gestalteten Traumwelten stellt ihr euch albtraumhaften Kreaturen und kämpft um die Seele Shaolins.

Die Kämpfe zeichnen sich durch eine Mischung aus dynamischer Action, musikalischer Untermalung mit Wu-Tang-Klassikern sowie neuen Tracks unter der Leitung von Just Blaze aus.

Der visuelle Stil verbindet Elemente des Afro-Surrealismus mit Anime-Ästhetik. Ihr könnt nicht nur eure Kampfstile anpassen, sondern auch das äußere Erscheinungsbild eurer Charaktere mit mächtigen Ausrüstungsgegenständen und sogenannten „Jewels“ individualisieren.

Die Spielstruktur sieht steigenden Schwierigkeitsgrad in den „Chambers of the Medium“ vor, während euch ein sozialer Knotenpunkt im Shaolin-Kloster als Ausgangspunkt für Koop-Missionen dient.

Ursprünglich war Wu-Tang: Rise of the Deceiver als Erweiterung zum kommenden Film Angel of Dust gedacht, einem übernatürlichen Thriller von Ghostface Killah, der unter der Regie von RZA erscheinen wird.

Das Spiel erweitert dieses filmische Universum um eine interaktive Erzählform und soll euch tiefer in die düstere Geschichte eintauchen lassen. Für Ghostface Killah ist das Spiel ein weiterer Meilenstein in der Verschmelzung von Musik, Storytelling und interaktivem Medium.

Brass Lion Entertainment, gegründet 2019, setzt sich aus einem internationalen Team von derzeit 53 Entwicklern zusammen, die vollständig remote in den USA und Kanada arbeiten.

Mit diesem Spiel möchten sie nicht nur ein neues Kapitel in der Welt des Wu-Tang Clans aufschlagen, sondern auch eine langlebige Spielerfahrung schaffen, die kulturelles Erbe und modernes Gameplay miteinander vereint.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver erscheint für Konsolen und PC. Weitere Informationen zur Veröffentlichung sollen in naher Zukunft folgen. Bis dahin könnt ihr das Spiel auf Steam und im Epic Games Store auf eure Wunschliste setzen.