Wu-Tang: Rise of the Deceiver: Spiel entstand ursprünglich bei Xbox Publishing

Joseph Staten bestätigt: Wu-Tang: Rise of the Deceiver entstand ursprünglich bei Xbox Publishing.

Joseph Staten sorgt für neue Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Wu-Tang: Rise of the Deceiver. Der ehemalige Creative Director von Halo und führender Kopf bei Xbox Publishing, schrieb in einem mittlerweile gelöschten Beitrag:

„Ich fühlte mich geehrt, als @brasslionent ihr Projekt mit Xbox Publishing starteten – und heute klicke ich voller Begeisterung auf den Wunschlisten-Button!“