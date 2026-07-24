WUCHANG: Fallen Feathers: 5 Millionen Spieler in einem Jahr ein großer Meilenstein

Wuchang: Fallen Feathers erreicht zum ersten Jubiläum weltweit 5 Millionen Spieler und wird zeitweise mit 30 % Rabatt angeboten.

Ein Jahr nach der Veröffentlichung erreicht Wuchang: Fallen Feathers einen neuen Meilenstein: Weltweit haben mittlerweile mehr als 5 Millionen Spieler das düstere Action-RPG gespielt. 505 Games feiert das erste Jubiläum zusätzlich mit Rabattaktionen, einem neuen Highlight-Video und einem handgezeichneten Anniversary-Poster.

Das von Leenzee Games entwickelte Soulslike erschien vor genau einem Jahr und konnte bereits zum Start auf Steam für Aufmerksamkeit sorgen. Dort erreichte Wuchang: Fallen Feathers zum Launch einen Höchststand von rund 131.000 gleichzeitig aktiven Spielern.

5 Millionen Spieler im ersten Jahr

Nach Angaben von 505 Games haben sich innerhalb der ersten zwölf Monate insgesamt mehr als fünf Millionen Spieler in die vom chinesischen Mythos inspirierte Welt gewagt.

Der Publisher hebt neben dem kommerziellen Erfolg auch die Resonanz der Spieler hervor. Auf Steam kommt Wuchang: Fallen Feathers derzeit auf 80 % positive Nutzerbewertungen und die Einstufung „Größtenteils positiv“.

Zum ersten Geburtstag wurde außerdem ein neues Highlight-Video veröffentlicht, das noch einmal auf die Reise durch das vom Krieg gezeichnete Land Shu zurückblickt. Ergänzt werden die Feierlichkeiten durch ein handgezeichnetes Jubiläumsposter des Content Creators Shimi.

30 % Rabatt zum Jubiläum

Passend zum ersten Geburtstag wird Wuchang: Fallen Feathers auf verschiedenen Plattformen vorübergehend 30 % günstiger angeboten.

Auf Steam läuft die Jubiläumsaktion für die Standard Edition und das Deluxe Upgrade vom 24. Juli bis 7. August.

Xbox-Spieler können im Rahmen des Xbox Ultimate Game Sale noch bis zum 30. Juli auf die reduzierten Angebote zugreifen. Im Epic Games Store gilt der Rabatt ebenfalls bis zum 30. Juli.

Auf PlayStation läuft der Summer Sale für die Standard Edition bis zum 12. August. Deluxe Edition und Deluxe Upgrade sind dort vom 27. Juli bis 12. August Teil der Aktion.

Zweites Jahr für Wuchang beginnt

Fans können das Jubiläum zusätzlich mit einer Abstimmung unterstützen. Der Soundtrack von Wuchang: Fallen Feathers steht beim World Soundtrack Awards – Game Music Award 2026 zur öffentlichen Wahl. Das Voting läuft bis zum 15. August.

505 Games bedankt sich zum Jubiläum ausdrücklich bei der Community, die das Action-RPG während seines ersten Jahres begleitet hat.

Wuchang: Fallen Feathers ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich und kann außerdem über Xbox Game Pass gespielt werden.