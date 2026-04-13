WUCHANG: Fallen Feathers: Angebliche Entlassungen sorgen für große Unruhe im Studio

Neue Berichte deuten auf mögliche Entlassungen und interne Probleme beim WUCHANG: Fallen Feathers Entwicklerstudio hin.

WUCHANG: Fallen Feathers steht laut aktuellen Berichten im Zentrum von Gerüchten über interne Probleme beim Entwicklerstudio Leenzee. Dabei handelt es sich um unbestätigte Informationen, die derzeit aus der Leaker-Szene stammen.

Demnach soll es nach der Veröffentlichung des Spiels zu Unzufriedenheit innerhalb des Studios gekommen sein. In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass Teile des Teams entlassen worden sein könnten. Auch der Producer und Director Xia Siyuan soll laut den Gerüchten betroffen sein.

Zusätzlich ist von möglichen finanziellen und organisatorischen Schwierigkeiten die Rede. Unter anderem wird über ausstehende Gehälter und rechtliche Schritte innerhalb des Studios spekuliert. Diese Angaben sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Weiteren Berichten zufolge sollen für das Spiel bereits zusätzliche Inhalte in Entwicklung gewesen sein, die nun möglicherweise nicht mehr veröffentlicht werden. Dadurch könnte die geplante Erweiterung des Spiels vorerst entfallen.

Offizielle Stellungnahmen von Leenzee zu den kursierenden Informationen liegen derzeit nicht vor. Entsprechend sollten die Berichte weiterhin als Gerücht betrachtet werden.