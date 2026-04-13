WUCHANG: Fallen Feathers: Angebliche Entlassungen sorgen für große Unruhe im Studio

WUCHANG: Fallen Feathers steht laut aktuellen Berichten im Zentrum von Gerüchten über interne Probleme beim Entwicklerstudio Leenzee. Dabei handelt es sich um unbestätigte Informationen, die derzeit aus der Leaker-Szene stammen.
Demnach soll es nach der Veröffentlichung des Spiels zu Unzufriedenheit innerhalb des Studios gekommen sein. In diesem Zusammenhang wird berichtet, dass Teile des Teams entlassen worden sein könnten. Auch der Producer und Director Xia Siyuan soll laut den Gerüchten betroffen sein.
Zusätzlich ist von möglichen finanziellen und organisatorischen Schwierigkeiten die Rede. Unter anderem wird über ausstehende Gehälter und rechtliche Schritte innerhalb des Studios spekuliert. Diese Angaben sind bislang nicht offiziell bestätigt.
Weiteren Berichten zufolge sollen für das Spiel bereits zusätzliche Inhalte in Entwicklung gewesen sein, die nun möglicherweise nicht mehr veröffentlicht werden. Dadurch könnte die geplante Erweiterung des Spiels vorerst entfallen.
Offizielle Stellungnahmen von Leenzee zu den kursierenden Informationen liegen derzeit nicht vor. Entsprechend sollten die Berichte weiterhin als Gerücht betrachtet werden.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hatte große Hoffnung bei dem Spiel, war am Ende aber leider ein sehr schlechtes Souls like.
Mehr entwicklungszeit hätten dem Titel gut getan.
Kann deine Abneigung zu dem Spiel immer noch nicht nachvollziehen 🙄.
Du kannst gerne meine Punkte nochmal nachlesen 😀
Ich such meine Nachricht von damals jetzt aber nicht nochmal raus um wieder drauf einzugehen 😀
Muss ja nicht jedem gefallen.
Ich fand das gar nicht schlecht, aber der souls like Markt ist meines Erachtens massiv übersättigt seit das Genre so gehypte wurde.
Das stimmt, viel zu viele wollen was von dem Souls-Kuchen abhaben…aber Wuchang war richtig gut. Aber für mich das Beste Soulslike der letzten Jahre war Lies of P
Lies of P hat mir gar nicht gefallen, da fand ich sogar Steelrising noch gelungener, wenn auch nicht typisches Souls Like. Meine Genre Referenz ist aber immer noch Demons Soul Remake auf der PS oder wenns ein bisschen zugänglicher sein darf: Elden Ring. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Ja ist irgendwie schon vorbei die Hochphase dieser games. Finde ich.
Es gehört auf jeden Fall zu den besseren Soulslikes, echt schade dass da nichts mehr kommen soll 😑.
Sehr schade, wenn es denn stimmen sollte, hatte viel Spaß mit dem Spiel, tolles Leveldesign und ein relativ gut gelungenes Kampfsystem mit Ecken und Kanten, ein Dlc hätte ich gerne gezockt.