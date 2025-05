WUCHANG: Fallen Feathers: Brandneuer Gameplay-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Schaut euch hier den brandneuen WUCHANG: Fallen Feathers Gameplay-Trailer an. Das Spiel landet direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Seht euch den neuesten Gameplay-Trailer zu WUCHANG: Fallen Feathers an, der exklusiv in unserer FGS Live From gamescom latam Show gezeigt wurde.

WUCHANG: Fallen Feathers ist ein Souls-ähnliches Action-RPG, das in der dunklen und turbulenten späten Ming-Dynastie spielt. Es erscheint am 24. Juli 2025 für Xbox Series X|S, Windows, Day One Game Pass, PlayStation 5, EPIC Games Store und Steam.