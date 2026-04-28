WUCHANG: Fallen Feathers: Digital Bros sichert sich komplette Rechte

Digital Bros hat die vollständigen Rechte an Wuchang: Fallen Feathers übernommen und dafür insgesamt 32 Millionen RMB (ca. 4 Millionen Euro) investiert. Die Vereinbarung mit dem chinesischen Entwickler Chengdu Lingze Technology Co. Ltd. sichert dem Unternehmen die komplette Kontrolle über die Marke.

Durch die Übernahme der Intellectual Property entfallen künftig sämtliche Lizenzzahlungen an den Entwickler. Gleichzeitig kann Digital Bros den gesamten wirtschaftlichen Wert des Spiels über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg selbst ausschöpfen und strategische Entscheidungen unabhängig treffen.

Das Action-RPG wurde von Leenzee entwickelt und über die Tochtergesellschaft 505 Games veröffentlicht. Angesiedelt ist das Soulslike-Spiel im Land Shu während der späten Ming-Dynastie und setzt auf ein düsteres Setting. Der Titel erschien am 24. Juli 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und war zudem im Xbox Game Pass verfügbar.

Bereits vor dem Release erreichte das Spiel die Spitzenposition der globalen Steam-Charts. Zum Launch verzeichnete der Titel mehr als 130.000 gleichzeitige Spieler auf Steam. Bis zum 31. März 2026 wurden über 1 Million Einheiten verkauft und mehr als 30 Millionen Euro Umsatz (nach Steuern und Provisionen) generiert.

Die Zusammenarbeit mit Leenzee wird weiterhin als positiv beschrieben, offene finanzielle Streitigkeiten bestehen nicht. Mit der vollständigen Übernahme der Marke will Digital Bros künftig schneller über Weiterentwicklungen und Investitionen entscheiden können.

Die Transaktion entspricht der langfristigen Strategie des Unternehmens, den Anteil eigener Marken zu erhöhen, Margen zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu sichern. Auswirkungen auf die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erwartet Digital Bros derzeit nicht.