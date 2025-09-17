WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten

Die erste Deluxe Expansion für WUCHANG: Fallen Feathers ist verfügbar. Besitzer der Deluxe Edition, des Deluxe Upgrade Packs oder alle zukünftigen Käufer erhalten Zugriff auf neue exklusive Inhalte.

Mit der Erweiterung kommen zwei frische Kostüme, das Forged Iron Costume und das Radiant Costume, sowie zwei neue Waffen, der Hooked Blade Spear und die Blazing Nightlotus, ins Spiel.

Weitere Kostüme und Waffen folgen noch im Laufe des Jahres. Zusätzlich profitieren alle Spieler von WUCHANG: Fallen Feathers von kostenlosen Inhalten, darunter die neuen Kopfbedeckungen Bo Sorcerer’s Crown und Ming Army Helmet.

Die Deluxe-Erweiterung enthält:

Two Brand New Costumes

Forged Iron Costume

Radiant Costume

Two Lethal New Weapons

Hooked Blade Spear

Blazing Nightlotus

Mit zwei zusätzlichen Kostümen und zwei zusätzlichen Waffen in den nächsten 1-2 Updates im Jahr 2025

Zusätzlich erhalten ALLE WUCHANG: Fallen Feathers-Besitzer die folgenden Kopfbedeckungen kostenlos:

Two Brand New Headgear Items

Bo Sorcerer’s Crown

Ming Army Helmet

Die Deluxe Edition – 59,99 € – enthält derzeit:

WUCHANG: Fallen Feathers Base Game

Four Exclusive Costumes:

Tiger of Fortune Costume

Draconic Resurgence Costume

Soul Ritual Robe Costume

Overlord’s Regalia Costume

Four Exclusive Weapons:

Watcher’s Gaze (Sword)

Dragoncoil Lance (Spear)

Eternal Sovereignty (Dual Blades)

Moonlight Dragon (Sword)

One Exclusive Skill Upgrade Item:

Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)

Die Deluxe Edition für 59,99 Euro umfasst neben dem Hauptspiel auch mehrere exklusive Outfits, Waffen und ein besonderes Skill-Upgrade-Item.

Wer das Basisspiel bereits besitzt, kann das Deluxe Upgrade Pack für 9,99 Euro erwerben, um Zugang zu allen zusätzlichen Inhalten zu erhalten. WUCHANG: Fallen Feathers ist aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam, Epic Games Store und Windows PC erhältlich und gehört außerdem zum Xbox Game Pass.