WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten

14 Autor: , in News / WUCHANG: Fallen Feathers
Image: 505 GAMES

Deluxe Expansion bringt neue Kostüme und Waffen für WUCHANG: Fallen Feathers!

Die erste Deluxe Expansion für WUCHANG: Fallen Feathers ist verfügbar. Besitzer der Deluxe Edition, des Deluxe Upgrade Packs oder alle zukünftigen Käufer erhalten Zugriff auf neue exklusive Inhalte.

Mit der Erweiterung kommen zwei frische Kostüme, das Forged Iron Costume und das Radiant Costume, sowie zwei neue Waffen, der Hooked Blade Spear und die Blazing Nightlotus, ins Spiel.

Weitere Kostüme und Waffen folgen noch im Laufe des Jahres. Zusätzlich profitieren alle Spieler von WUCHANG: Fallen Feathers von kostenlosen Inhalten, darunter die neuen Kopfbedeckungen Bo Sorcerer’s Crown und Ming Army Helmet.

Die Deluxe-Erweiterung enthält:

  • Two Brand New Costumes
  • Forged Iron Costume
  • Radiant Costume
  • Two Lethal New Weapons
  • Hooked Blade Spear
  • Blazing Nightlotus
  • Mit zwei zusätzlichen Kostümen und zwei zusätzlichen Waffen in den nächsten 1-2 Updates im Jahr 2025

Zusätzlich erhalten ALLE WUCHANG: Fallen Feathers-Besitzer die folgenden Kopfbedeckungen kostenlos:

  • Two Brand New Headgear Items
  • Bo Sorcerer’s Crown
  • Ming Army Helmet

 Die Deluxe Edition – 59,99 € – enthält derzeit:

  • WUCHANG: Fallen Feathers Base Game
  • Four Exclusive Costumes:
  • Tiger of Fortune Costume
  • Draconic Resurgence Costume
  • Soul Ritual Robe Costume
  • Overlord’s Regalia Costume
  • Four Exclusive Weapons:
  • Watcher’s Gaze (Sword)
  • Dragoncoil Lance (Spear)
  • Eternal Sovereignty (Dual Blades)
  • Moonlight Dragon (Sword)
  • One Exclusive Skill Upgrade Item:
  • Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)

Die Deluxe Edition für 59,99 Euro umfasst neben dem Hauptspiel auch mehrere exklusive Outfits, Waffen und ein besonderes Skill-Upgrade-Item.

Wer das Basisspiel bereits besitzt, kann das Deluxe Upgrade Pack für 9,99 Euro erwerben, um Zugang zu allen zusätzlichen Inhalten zu erhalten. WUCHANG: Fallen Feathers ist aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam, Epic Games Store und Windows PC erhältlich und gehört außerdem zum Xbox Game Pass.

  1. Drakeline6 169415 XP First Star Onyx | 17.09.2025 - 10:40 Uhr

    Ne danke, der Zug ist abgefahren.
    So ein schlechtes Souls like habe ich noch nicht erlebt.
    Komische Hitboxen, wahnsinnig träge Protagonistin, Fehler bei der Sprache, Wuchang fällt von oben herab wie ein Stein, usw.
    Da stimmt einfach so einiges nicht.

    0
    • Iceonly2 3340 XP Beginner Level 2 | 17.09.2025 - 10:59 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Für mich war es mal wieder endlich eines der Bessern. Elden Ring hat mich von der Lore einfach nur gelangweilt.

      0
      • Eisbaer2405 37450 XP Bobby Car Raser | 17.09.2025 - 11:39 Uhr
        Antwort auf Iceonly2

        Ich habs nur ein paar Minuten gespielt, aber fand es jetzt auch nicht so schlecht. Gut fand ich das man das Tutorial ohne Probleme überleben konnte. Grafik sah auch gut aus, Story ich weiß ich noch nicht, aber schien auch ok. So kleine Übersetzungsfehler kommen bei den besten Spielen vor.

        0
          • Eisbaer2405 37450 XP Bobby Car Raser | 17.09.2025 - 12:01 Uhr
            Antwort auf Drakeline6

            Ach so, ja das wäre extrem nervig, zumindest im Tutorial die erste halbe Stunde (nicht länger gespielt) hatte ich keine Bugs oder Audioaussetzer, vielleicht wurde es auch schon gepatcht oder in der Cloud Version kommen diese nicht vor?

            0
            • Katanameister 199240 XP Grub Killer God | 17.09.2025 - 12:22 Uhr
              Antwort auf Eisbaer2405

              Es ist ein sehr gutes Spiel, einige haben aber eine nicht nachvollziehbare Abneigung dagegen, ich empfehle es durchzuspielen, das New Game Plus hab ich auch gerne gezockt für das Freischalten eines anderen bzw. besseren Endes.

              0
  3. FaMe 147745 XP Master-at-Arms Onyx | 17.09.2025 - 11:03 Uhr

    Wenn ich Soulslike begehe, wird es dieses Spiel werden.

    0
  5. EvilGremlin 52420 XP Nachwuchsadmin 5+ | 17.09.2025 - 12:26 Uhr

    Sehr schön, ich hoffe das auch noch ein Noob Modus kommt so wie in Lies of P. Da kann ich auch die Spiele mal zu ende Spielen.

    0

