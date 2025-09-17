WUCHANG: Fallen Feathers: Erweitert Deluxe Edition mit neuen Inhalten

Die erste Deluxe Expansion für WUCHANG: Fallen Feathers ist verfügbar. Besitzer der Deluxe Edition, des Deluxe Upgrade Packs oder alle zukünftigen Käufer erhalten Zugriff auf neue exklusive Inhalte.
Mit der Erweiterung kommen zwei frische Kostüme, das Forged Iron Costume und das Radiant Costume, sowie zwei neue Waffen, der Hooked Blade Spear und die Blazing Nightlotus, ins Spiel.
Weitere Kostüme und Waffen folgen noch im Laufe des Jahres. Zusätzlich profitieren alle Spieler von WUCHANG: Fallen Feathers von kostenlosen Inhalten, darunter die neuen Kopfbedeckungen Bo Sorcerer’s Crown und Ming Army Helmet.
Die Deluxe-Erweiterung enthält:
- Two Brand New Costumes
- Forged Iron Costume
- Radiant Costume
- Two Lethal New Weapons
- Hooked Blade Spear
- Blazing Nightlotus
- Mit zwei zusätzlichen Kostümen und zwei zusätzlichen Waffen in den nächsten 1-2 Updates im Jahr 2025
Zusätzlich erhalten ALLE WUCHANG: Fallen Feathers-Besitzer die folgenden Kopfbedeckungen kostenlos:
- Two Brand New Headgear Items
- Bo Sorcerer’s Crown
- Ming Army Helmet
Die Deluxe Edition – 59,99 € – enthält derzeit:
- WUCHANG: Fallen Feathers Base Game
- Four Exclusive Costumes:
- Tiger of Fortune Costume
- Draconic Resurgence Costume
- Soul Ritual Robe Costume
- Overlord’s Regalia Costume
- Four Exclusive Weapons:
- Watcher’s Gaze (Sword)
- Dragoncoil Lance (Spear)
- Eternal Sovereignty (Dual Blades)
- Moonlight Dragon (Sword)
- One Exclusive Skill Upgrade Item:
- Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)
Die Deluxe Edition für 59,99 Euro umfasst neben dem Hauptspiel auch mehrere exklusive Outfits, Waffen und ein besonderes Skill-Upgrade-Item.
Wer das Basisspiel bereits besitzt, kann das Deluxe Upgrade Pack für 9,99 Euro erwerben, um Zugang zu allen zusätzlichen Inhalten zu erhalten. WUCHANG: Fallen Feathers ist aktuell für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie PC über Steam, Epic Games Store und Windows PC erhältlich und gehört außerdem zum Xbox Game Pass.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ne danke, der Zug ist abgefahren.
So ein schlechtes Souls like habe ich noch nicht erlebt.
Komische Hitboxen, wahnsinnig träge Protagonistin, Fehler bei der Sprache, Wuchang fällt von oben herab wie ein Stein, usw.
Da stimmt einfach so einiges nicht.
So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein. Für mich war es mal wieder endlich eines der Bessern. Elden Ring hat mich von der Lore einfach nur gelangweilt.
Ich habs nur ein paar Minuten gespielt, aber fand es jetzt auch nicht so schlecht. Gut fand ich das man das Tutorial ohne Probleme überleben konnte. Grafik sah auch gut aus, Story ich weiß ich noch nicht, aber schien auch ok. So kleine Übersetzungsfehler kommen bei den besten Spielen vor.
Es geht nicht um die Übersetzungsfehler, sondern um die Sprachaussetzer.
Ach so, ja das wäre extrem nervig, zumindest im Tutorial die erste halbe Stunde (nicht länger gespielt) hatte ich keine Bugs oder Audioaussetzer, vielleicht wurde es auch schon gepatcht oder in der Cloud Version kommen diese nicht vor?
Es ist ein sehr gutes Spiel, einige haben aber eine nicht nachvollziehbare Abneigung dagegen, ich empfehle es durchzuspielen, das New Game Plus hab ich auch gerne gezockt für das Freischalten eines anderen bzw. besseren Endes.
Ist das NG+ deutlich schwerer oder eher leichter?
Eher leichter am Anfang, zum Ende wird es knackiger, die letzten Bosse hauen etwas mehr rein im Verhältnis.
Ich hab es jetzt erst vor kurzen durch gespielt und fand es super.
…neue Waffen hinter ne Paywall in nem Soulslike ist schon bisschen befremdlich.
Wenn ich Soulslike begehe, wird es dieses Spiel werden.
Kosmetische Inhalte sind mir persönlich absolut egal.
Die Kleidung / Rüstungen haben verschiedene Verteidigungswerte.
Sehr schön, ich hoffe das auch noch ein Noob Modus kommt so wie in Lies of P. Da kann ich auch die Spiele mal zu ende Spielen.