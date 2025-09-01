WUCHANG: Fallen Feathers: Lob aus aller Welt im Accolades-Trailer

WUCHANG: Fallen Feathers hat sich nach seiner Veröffentlichung als ein großartiges Soulslike-Spiel etabliert. Der Titel von Leenzee Games kombiniert tiefgründiges Kampfsystem, düstere Atmosphäre und mythologisch geprägtes Storytelling zu einem intensiven Spielerlebnis.

In einem neuen offiziellen Accolades-Trailer werden die positiven Stimmen zusammengefasst: