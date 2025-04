WUCHANG: Fallen Feathers: Release-Termin enthüllt, Vorbestellung möglich

Taucht im Juli mit WUCHANG: Fallen Feathers ein in eine dunkle Fantasie voller Mythen und Geheimnisse.

Der Videospiel-Publisher 505 Games startet die Vorbestellungen für WUCHANG: Fallen Feathers, ein wunderschönes, packendes Hardcore-Action-RPG des chinesischen Entwicklers Leenzee Games.

Der düstere und atmosphärische Titel erscheint am 24. Juli 2025 und wird für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PC über Steam und Epic Games Store erhältlich sein.

Inspiriert von der Folklore der Ming-Dynastie und der alten chinesischen Mythologie lädt WUCHANG: Fallen Feathers die Spieler ein, in die Rolle von Wuchang zu schlüpfen, einem mysteriösen Krieger, der von einer schrecklichen Federkrankheit befallen ist, verborgene Geheimnisse aufzudecken und übernatürliche Feinde in einem alten Reich zu bekämpfen, das am Rande des Zusammenbruchs steht.

Spieler, die WUCHANG: Fallen Feathers vorbestellen, erhalten Zugang zum ‚Night & White‘ Pack:

Erweitertes Nachtgespenst-Kostümset

Verbessertes Kostümset des weißen Gespensts

Zinnoberrote Kriegskeule (Axt)

Glitzerndes rotes Quecksilber als Fertigkeits-Upgrade-Gegenstand

Eine Deluxe Edition von WUCHANG: Fallen Feathers wird ebenfalls erhältlich sein und enthält das WUCHANG: Fallen Feathers Basisspiel, vier Kostüme (Tiger of Fortune Kostüm, Draconic Resurgence Kostüm, Soul Ritual Robe Kostüm, Overlord’s Regalia Kostüm), vier Waffen: (Blick des Beobachters (Schwert), Lanze der Drachenspirale (Speer), Ewige Souveränität (Doppelklingen), Mondscheindrache (Schwert)) und einen Gegenstand zur Verbesserung der Fertigkeit, die Fertigkeit Blut von Changhong.

WUCHANG: Fallen Feathers kann ab sofort bei allen großen Einzelhändlern und digitalen Shops vorbestellt werden.