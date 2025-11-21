WUCHANG: Fallen Feathers: Zweite Erweiterung zur Deluxe Edition veröffentlicht

Der Entwickler Leenzee und der globale Videospiel-Publisher 505 Games geben bekannt, dass die zweite Erweiterung des Deluxe-Pakets für WUCHANG: Fallen Feathers heute als Teil des Patches 1.7 für PC Steam, PS5, Xbox, Epic und Win PC erscheint.

Zusätzlich zu den aktuellen Erweiterungsinhalten erhalten alle aktuellen und zukünftigen Besitzer der Deluxe Edition und des Deluxe Upgrade Packs die Deluxe Expansion 2, die drei zusätzliche Kostüme und zwei zusätzliche Waffen enthält.

The Deluxe Expansion 2 beinhaltet:

Three Brand New Costumes: Duskhaze Bamboo Costume Draconic Duskdance Costume Draconic Dawndance Costume

Two New Weapons Swanblade Redcoil Waraxe

Four New Headgear Pieces Jadeborn Grace Wide-Brimmed Hat Black Traditional Hat Black Mesh Headscarf



The Deluxe Edition beinhaltet:

WUCHANG: Fallen Feathers Base Game

Four Exclusive Costumes: Tiger of Fortune Costume Draconic Resurgence Costume Soul Ritual Robe Costume Overlord’s Regalia Costume

Four Exclusive Weapons: Watcher’s Gaze (Sword) Dragoncoil Lance (Spear) Eternal Sovereignty (Dual Blades) Moonlight Dragon (Sword)

One Exclusive Skill Upgrade Item: Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)



Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Besitzer von WUCHANG: Fallen Feathers vier kostenlose Kopfbedeckungen mit der Erweiterung, sodass sie insgesamt sechs Kopfbedeckungen aus beiden Erweiterungen völlig kostenlos erhalten.