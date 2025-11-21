WUCHANG: Fallen Feathers: Zweite Erweiterung zur Deluxe Edition veröffentlicht

Der Entwickler Leenzee und der globale Videospiel-Publisher 505 Games geben bekannt, dass die zweite Erweiterung des Deluxe-Pakets für WUCHANG: Fallen Feathers heute als Teil des Patches 1.7 für PC Steam, PS5, Xbox, Epic und Win PC erscheint.
Zusätzlich zu den aktuellen Erweiterungsinhalten erhalten alle aktuellen und zukünftigen Besitzer der Deluxe Edition und des Deluxe Upgrade Packs die Deluxe Expansion 2, die drei zusätzliche Kostüme und zwei zusätzliche Waffen enthält.
The Deluxe Expansion 2 beinhaltet:
- Three Brand New Costumes:
- Duskhaze Bamboo Costume
- Draconic Duskdance Costume
- Draconic Dawndance Costume
- Two New Weapons
- Swanblade
- Redcoil Waraxe
- Four New Headgear Pieces
- Jadeborn Grace
- Wide-Brimmed Hat
- Black Traditional Hat
- Black Mesh Headscarf
The Deluxe Edition beinhaltet:
- WUCHANG: Fallen Feathers Base Game
- Four Exclusive Costumes:
- Tiger of Fortune Costume
- Draconic Resurgence Costume
- Soul Ritual Robe Costume
- Overlord’s Regalia Costume
- Four Exclusive Weapons:
- Watcher’s Gaze (Sword)
- Dragoncoil Lance (Spear)
- Eternal Sovereignty (Dual Blades)
- Moonlight Dragon (Sword)
- One Exclusive Skill Upgrade Item:
- Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)
Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Besitzer von WUCHANG: Fallen Feathers vier kostenlose Kopfbedeckungen mit der Erweiterung, sodass sie insgesamt sechs Kopfbedeckungen aus beiden Erweiterungen völlig kostenlos erhalten.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, vielleicht kaufe ich mir die Deluxe Edition mal, wenn ich einen dritten Durchlauf mache.
Für mich Platz 2 dieses Jahr und das Soulslike mit dem sich die zukünftigen Titel messen müssen.
Ich hoffe ich komme noch zu einem zweiten Durchgang, ansonsten kauf ich es mal sobald es aus dem GP raus ist.
War auch positiv überrascht, das Leveldesign ist auf Dark Souls Niveau, die Geschichte war auch ganz interessant, das Ende motiviert ja schon zum New Game plus.
Habe ich noch nicht gespielt Soulslike sind nicht so meins
Mir reicht schon das Grundspiel. So ein Fähigkeitenbaum habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und keine Ahnung wie groß der noch ist. Wenn ich denke ich habe einen Strang voll, eröffnen sich weitere Punkte. Bestimmt dachte derjenige das wäre lustig.
Am Anfang war ich etwas verwirrt, habe erst gar nicht gecheckt, dass man Heilungsflaschen an einem Symbol 3 mal verbessern kann 😅.
Wie viele kann man überhaupt haben? Bin jetzt bei 5.
Ich meine 15 🤔.
Steht ganz oben auf meiner Liste 💪.
Ich würde da wohl erstmal mit Elden Ring anfangen, so wie ich immer lese muss das ja noch ein Tick besser sein als Wuchang
Leider ein Fehlkauf. Ohne deutsche Sprachausgabe und ein reines Soulslike….
Da habe Ich mich vom Artstyle überwältigen lassen und zugeschlagen.
Nach 2 Stunden Frust hab Ich es dann als Fehlkauf verbucht und von der Platte gebannt!
Der Artstyle war für mich auch der einzige Grund, es zu spielen.
Ich weiß nicht, ob ich es mir gekauft hätte, wenn es nicht im Gampass gewesen wäre. Soulslike sind auch nicht meins und habe beim zweiten Boss kapituliert.
🔝🔝🔝