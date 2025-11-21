WUCHANG: Fallen Feathers: Zweite Erweiterung zur Deluxe Edition veröffentlicht

13 Autor: , in News / WUCHANG: Fallen Feathers
Übersicht
Image: 505 GAMES

WUCHANG: Fallen Feathers veröffentlicht zweite Erweiterung zur Deluxe Edition!

Der Entwickler Leenzee und der globale Videospiel-Publisher 505 Games geben bekannt, dass die zweite Erweiterung des Deluxe-Pakets für WUCHANG: Fallen Feathers heute als Teil des Patches 1.7 für PC Steam, PS5, Xbox, Epic und Win PC erscheint.

Zusätzlich zu den aktuellen Erweiterungsinhalten erhalten alle aktuellen und zukünftigen Besitzer der Deluxe Edition und des Deluxe Upgrade Packs die Deluxe Expansion 2, die drei zusätzliche Kostüme und zwei zusätzliche Waffen enthält.

The Deluxe Expansion 2 beinhaltet:

  • Three Brand New Costumes:
    • Duskhaze Bamboo Costume
    • Draconic Duskdance Costume
    • Draconic Dawndance Costume
  • Two New Weapons
    • Swanblade
    • Redcoil Waraxe
  • Four New Headgear Pieces
    • Jadeborn Grace
    • Wide-Brimmed Hat
    • Black Traditional Hat
    • Black Mesh Headscarf

The Deluxe Edition beinhaltet:

  • WUCHANG: Fallen Feathers Base Game
  • Four Exclusive Costumes:
    • Tiger of Fortune Costume
    • Draconic Resurgence Costume
    • Soul Ritual Robe Costume
    • Overlord’s Regalia Costume
  • Four Exclusive Weapons:
    • Watcher’s Gaze (Sword)
    • Dragoncoil Lance (Spear)
    • Eternal Sovereignty (Dual Blades)
    • Moonlight Dragon (Sword)
  • One Exclusive Skill Upgrade Item:
    • Blood of Changhong Skill Upgrade Item (Large)

Als zusätzlichen Bonus erhalten alle Besitzer von WUCHANG: Fallen Feathers vier kostenlose Kopfbedeckungen mit der Erweiterung, sodass sie insgesamt sechs Kopfbedeckungen aus beiden Erweiterungen völlig kostenlos erhalten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu WUCHANG: Fallen Feathers

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 247860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.11.2025 - 09:20 Uhr

    Habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, vielleicht kaufe ich mir die Deluxe Edition mal, wenn ich einen dritten Durchlauf mache.

    0
  2. Ash2X 303580 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.11.2025 - 09:25 Uhr

    Für mich Platz 2 dieses Jahr und das Soulslike mit dem sich die zukünftigen Titel messen müssen.
    Ich hoffe ich komme noch zu einem zweiten Durchgang, ansonsten kauf ich es mal sobald es aus dem GP raus ist.

    0
    • Katanameister 247860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.11.2025 - 09:53 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      War auch positiv überrascht, das Leveldesign ist auf Dark Souls Niveau, die Geschichte war auch ganz interessant, das Ende motiviert ja schon zum New Game plus.

      0
  4. kleineAmeise 118210 XP Scorpio King Rang 4 | 21.11.2025 - 09:36 Uhr

    Mir reicht schon das Grundspiel. So ein Fähigkeitenbaum habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und keine Ahnung wie groß der noch ist. Wenn ich denke ich habe einen Strang voll, eröffnen sich weitere Punkte. Bestimmt dachte derjenige das wäre lustig.

    0
  6. Emmerich 37445 XP Bobby Car Raser | 21.11.2025 - 10:55 Uhr

    Ich würde da wohl erstmal mit Elden Ring anfangen, so wie ich immer lese muss das ja noch ein Tick besser sein als Wuchang

    0
  7. APR ARTEMIS 3420 XP Beginner Level 2 | 21.11.2025 - 11:50 Uhr

    Leider ein Fehlkauf. Ohne deutsche Sprachausgabe und ein reines Soulslike….
    Da habe Ich mich vom Artstyle überwältigen lassen und zugeschlagen.
    Nach 2 Stunden Frust hab Ich es dann als Fehlkauf verbucht und von der Platte gebannt!

    0
    • d4wGkw0n 19960 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 21.11.2025 - 12:25 Uhr
      Antwort auf APR ARTEMIS

      Der Artstyle war für mich auch der einzige Grund, es zu spielen.
      Ich weiß nicht, ob ich es mir gekauft hätte, wenn es nicht im Gampass gewesen wäre. Soulslike sind auch nicht meins und habe beim zweiten Boss kapituliert.

      0

Hinterlasse eine Antwort