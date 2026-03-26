Wuthering Waves: Im Juli direkt im Xbox Game Pass

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Image: KURO GAMES

Wuthering Waves erscheint im Juli 2026 im Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S und Xbox auf PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

Das Action-Abenteuer Wuthering Waves erscheint im Juli 2026 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und wird als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Spieler können die fantastische Welt von Wuthering Waves bereits auf ihre Wunschliste setzen und sich auf ein Sommer-Abenteuer voller Erkundung, Kämpfe und Entdeckungen freuen. Das Spiel lädt dazu ein, atemberaubende Landschaften zu erkunden, spannende Missionen zu erfüllen und in eine packende Story einzutauchen.

Mit der Xbox Play Anywhere-Funktion können Spieler nahtlos zwischen Konsole und PC wechseln, während sie Fortschritte, Erfolge und Spielfortschritt behalten.

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