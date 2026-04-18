Wuthering Waves: Update 3.3 liefert neue Resonators, Gebiete und Gratis-Codes

Das Version-3.3-Update von Wuthering Waves erweitert das Spiel um neue Inhalte, Charaktere, Features sowie mehrere zeitlich begrenzte Reward-Codes zum zweiten Jubiläum.

Wuthering Waves erhält mit Version 3.3 ein umfangreiches Update unter dem Titel „Reverbs From the End of Galaxies“, das zeitlich zum zweiten Jubiläum des Free-to-Play-Titels erscheint.

Das Update wird am 30. April um 11:00 Uhr (UTC+8) veröffentlicht und bringt eine Vielzahl neuer Inhalte ins Spiel. Dazu gehören neue Hauptquests, zusätzliche Ausrüstung sowie mehrere Verbesserungen an Gameplay und Performance.

Im Zentrum stehen zwei neue spielbare Resonators: Hiyuki, ein Mitglied der Special Response Force mit Glacio-Attribut, sowie Denia, eine Studentin der Startorch Academy mit Fusion-Attribut. Ergänzt wird das Arsenal durch neue Waffen sowie ein neues Outfit.

Zudem wird ein neues Gebiet namens Dimmr Plains eingeführt, das zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten bietet. Auch ein neuer Kampfmodus in Form eines Tactical Hologram: Sigillum ist Teil des Updates.

Technisch bringt Version 3.3 zahlreiche Verbesserungen, darunter neue Grafikoptionen, optimierte UI-Elemente sowie eine bessere Performance auf mobilen Geräten und PC-Systemen.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier wurden zudem mehrere Reward-Codes veröffentlicht, die bis zum 19. April eingelöst werden können:

FACEALEPH1 – Astrite x100, Premium Resonance Potion x4, Advanced Energy Core x5

– Astrite x100, Premium Resonance Potion x4, Advanced Energy Core x5 2NDANNIVERSARY – Astrite x100, Forgery Premium Supply II x2, Shell Credit x40.000

– Astrite x100, Forgery Premium Supply II x2, Shell Credit x40.000 EVERSHINE – Astrite x100, Premium Tuner x20, Advanced Sealed Tubes x5

Darüber hinaus hat Kuro Games eine globale Konzerttour unter dem Titel „To the New World“ angekündigt, die 2026 in mehreren Städten weltweit stattfinden soll.

Wuthering Waves erscheint im Juli 2026 im Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S und Xbox auf PC als Xbox Play Anywhere-Titel.