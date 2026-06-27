Wuthering Waves: Version 3.5 erscheint am 10. Juli zeitgleich mit der Xbox-Veröffentlichung

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Image: KURO GAMES

Wuthering Waves Version 3.5 erweitert die Welt um Mengzhou und neue Story-Inhalte.

Mit Version 3.5 erhält Wuthering Waves eines der bisher größten Updates. Kuro Games erweitert das Open-World-Action-RPG um eine neue Region, frische spielbare Charaktere sowie mehrere Kapitel der Hauptgeschichte.

Im Zentrum des Updates steht die neue Region Mengzhou: Land of Xuanfang, eine von alten Melodien und mystischen Ereignissen geprägte Landschaft. Spieler erkunden dort neue Gebiete, während sich die Hauptstory mit mehreren neuen Akten weiterentwickelt.

Neue Story-Inhalte

  • Kapitel IV Act I: The Wind Before the Storm
  • Kapitel IV Act II: Xuanling Sings, Storm Quelled
  • Kapitel IV Segue: The Chant of Unseen Ties

Die Geschichte setzt die Ereignisse der Hauptkampagne fort und führt Spieler tiefer in die Welt von Solaris-3.

Neue Charaktere und Inhalte

Version 3.5 bringt zudem mehrere neue spielbare Inhalte:

  • Yangyang: Xuanling (neuer Resonator)
  • Suisui (neuer Resonator)
  • Rover: Electro (neuer spielbarer Attribut-Typ)

Zusätzlich erscheinen neue Waffen und Convene-Banner:

  • Voices on Azure Feathers
  • Blessings From Dewy Winds
  • Neue Waffen: Azure Oath, Firstlight’s Herald

Neue Events und Aktivitäten

Mehrere zeitlich begrenzte Events erweitern das Update:

  • Gifts of Aftertune
  • Shape of Yesterday
  • Recaptured: Action Highlights
  • Lollo Campaign: New Journey
  • In Search of Lost Jade

Diese Events bieten zusätzliche Belohnungen, Herausforderungen und Story-Inhalte.

Gameplay-Verbesserungen

Neben neuen Inhalten bringt Version 3.5 auch zahlreiche Optimierungen:

  • Erweiterte Voice-Over-Anpassung für Resonators
  • Verbesserte Story-Autoplay-Funktionen
  • Überarbeitetes Anfänger-Event-System
  • Besserer Zugriff auf das Guidebook
  • Verbesserte Filteroptionen
  • Performance-Optimierungen für PC
  • Verbesserungen im mobilen Ressourcenmanagement

Wuthering Waves Version 3.5 erscheint am 10. Juli und bringt das Spiel gleichzeitig auf Xbox Series X|S.

Mit dem Update setzt das Spiel seinen Ausbau der Welt konsequent fort und liefert eine große Mischung aus neuer Region, Story-Fortsetzung und spielerischen Erweiterungen.

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1 Kommentar Added

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  1. Katanameister 479160 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.06.2026 - 10:09 Uhr

    Werde wohl dann mal reinschauen, hoffentlich wird es nicht zu heiß wie in dieser Woche.

    0

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