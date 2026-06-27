Wuthering Waves: Version 3.5 erscheint am 10. Juli zeitgleich mit der Xbox-Veröffentlichung

Mit Version 3.5 erhält Wuthering Waves eines der bisher größten Updates. Kuro Games erweitert das Open-World-Action-RPG um eine neue Region, frische spielbare Charaktere sowie mehrere Kapitel der Hauptgeschichte.
Im Zentrum des Updates steht die neue Region Mengzhou: Land of Xuanfang, eine von alten Melodien und mystischen Ereignissen geprägte Landschaft. Spieler erkunden dort neue Gebiete, während sich die Hauptstory mit mehreren neuen Akten weiterentwickelt.
Neue Story-Inhalte
- Kapitel IV Act I: The Wind Before the Storm
- Kapitel IV Act II: Xuanling Sings, Storm Quelled
- Kapitel IV Segue: The Chant of Unseen Ties
Die Geschichte setzt die Ereignisse der Hauptkampagne fort und führt Spieler tiefer in die Welt von Solaris-3.
Neue Charaktere und Inhalte
Version 3.5 bringt zudem mehrere neue spielbare Inhalte:
- Yangyang: Xuanling (neuer Resonator)
- Suisui (neuer Resonator)
- Rover: Electro (neuer spielbarer Attribut-Typ)
Zusätzlich erscheinen neue Waffen und Convene-Banner:
- Voices on Azure Feathers
- Blessings From Dewy Winds
- Neue Waffen: Azure Oath, Firstlight’s Herald
Neue Events und Aktivitäten
Mehrere zeitlich begrenzte Events erweitern das Update:
- Gifts of Aftertune
- Shape of Yesterday
- Recaptured: Action Highlights
- Lollo Campaign: New Journey
- In Search of Lost Jade
Diese Events bieten zusätzliche Belohnungen, Herausforderungen und Story-Inhalte.
Gameplay-Verbesserungen
Neben neuen Inhalten bringt Version 3.5 auch zahlreiche Optimierungen:
- Erweiterte Voice-Over-Anpassung für Resonators
- Verbesserte Story-Autoplay-Funktionen
- Überarbeitetes Anfänger-Event-System
- Besserer Zugriff auf das Guidebook
- Verbesserte Filteroptionen
- Performance-Optimierungen für PC
- Verbesserungen im mobilen Ressourcenmanagement
Wuthering Waves Version 3.5 erscheint am 10. Juli und bringt das Spiel gleichzeitig auf Xbox Series X|S.
Mit dem Update setzt das Spiel seinen Ausbau der Welt konsequent fort und liefert eine große Mischung aus neuer Region, Story-Fortsetzung und spielerischen Erweiterungen.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Werde wohl dann mal reinschauen, hoffentlich wird es nicht zu heiß wie in dieser Woche.