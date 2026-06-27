Wuthering Waves: Version 3.5 erscheint am 10. Juli zeitgleich mit der Xbox-Veröffentlichung

Wuthering Waves Version 3.5 erweitert die Welt um Mengzhou und neue Story-Inhalte.

Mit Version 3.5 erhält Wuthering Waves eines der bisher größten Updates. Kuro Games erweitert das Open-World-Action-RPG um eine neue Region, frische spielbare Charaktere sowie mehrere Kapitel der Hauptgeschichte.

Im Zentrum des Updates steht die neue Region Mengzhou: Land of Xuanfang, eine von alten Melodien und mystischen Ereignissen geprägte Landschaft. Spieler erkunden dort neue Gebiete, während sich die Hauptstory mit mehreren neuen Akten weiterentwickelt.

Neue Story-Inhalte

Kapitel IV Act I: The Wind Before the Storm

Kapitel IV Act II: Xuanling Sings, Storm Quelled

Kapitel IV Segue: The Chant of Unseen Ties

Die Geschichte setzt die Ereignisse der Hauptkampagne fort und führt Spieler tiefer in die Welt von Solaris-3.

Neue Charaktere und Inhalte

Version 3.5 bringt zudem mehrere neue spielbare Inhalte:

Yangyang: Xuanling (neuer Resonator)

Suisui (neuer Resonator)

Rover: Electro (neuer spielbarer Attribut-Typ)

Zusätzlich erscheinen neue Waffen und Convene-Banner:

Voices on Azure Feathers

Blessings From Dewy Winds

Neue Waffen: Azure Oath, Firstlight’s Herald

Neue Events und Aktivitäten

Mehrere zeitlich begrenzte Events erweitern das Update:

Gifts of Aftertune

Shape of Yesterday

Recaptured: Action Highlights

Lollo Campaign: New Journey

In Search of Lost Jade

Diese Events bieten zusätzliche Belohnungen, Herausforderungen und Story-Inhalte.

Gameplay-Verbesserungen

Neben neuen Inhalten bringt Version 3.5 auch zahlreiche Optimierungen:

Erweiterte Voice-Over-Anpassung für Resonators

Verbesserte Story-Autoplay-Funktionen

Überarbeitetes Anfänger-Event-System

Besserer Zugriff auf das Guidebook

Verbesserte Filteroptionen

Performance-Optimierungen für PC

Verbesserungen im mobilen Ressourcenmanagement

Wuthering Waves Version 3.5 erscheint am 10. Juli und bringt das Spiel gleichzeitig auf Xbox Series X|S.

Mit dem Update setzt das Spiel seinen Ausbau der Welt konsequent fort und liefert eine große Mischung aus neuer Region, Story-Fortsetzung und spielerischen Erweiterungen.