WWE 2K22: Ab sofort mit geballten Inhalten erhältlich

2K gab bekannt, dass WWE 2K22, der neueste Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospiele-Reihe, ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich ist. Das Cover des Spiels ziert Rey Mysterio , der sein 20. Jubiläum als WWE-Superstar feiert.

Das Spiel wurde rundum überholt, mit einer neuen Spiel-Engine, neuem Gameplay, der bis dato beeindruckendsten WWE 2K-Grafik, intuitiver Steuerung, mehreren neuen Spielmodi, einer mitreißenden Präsentation und einer Vielzahl an Kamerawinkeln. Der abwechslungsreiche Soundtrack von WWE 2K22 wurde vom Executive Soundtrack Producer Machine Gun Kelly kuratiert, der nach Veröffentlichung des Spiels als spielbarer Charakter in einem herunterladbaren Inhaltspaket enthalten sein wird.

„Die letzten zwei Jahre waren geprägt vom Fokus und der Leidenschaft unseres unglaublichen Teams bei Visual Concepts, das alles gegeben hat, um den Fans das WWE-Erlebnis zu liefern, das sie sich gewünscht haben“, so Greg Thomas, President von Visual Concepts. „WWE 2K22 und all seine Erfolge sind der Energie und harten Arbeit dieses Teams zu verdanken, das ein großartiges Spiel mit einer langjährigen Historie erschaffen hat. Ich bin sehr stolz auf all das, was uns mit dieser Veröffentlichung gelungen ist, die ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine glorreiche Zukunft der WWE 2K-Reihe ist.“

WWE 2K22 bringt ein paar beliebte Spielmodi zurück und führt zudem auch Neuheiten ein:

2K Showcase mit Rey Mysterio: Die Spieler können Ziele abschließen, um die größten Momente und Matches in Mysterios 20-jähriger WWE-Karriere nachzuerleben. Zu jedem Match gibt es Interviews mit Mysterio im Dokumentarfilm-Stil. Die neue Slingshot-Technologie sorgt dabei für einen nahtlosen Übergang vom Gameplay zum Live-Action-Bildmaterial.

Mein GM: In diesem neuen, von den Fans gewünschten Modus wählen die Spieler einen von fünf GMs oder erstellen ihren eigenen. Sie stellen einen Roster zusammen, verwalten Budgets, nehmen Free Agents unter Vertrag, wählen aus verschiedenen Matchtypen, Arena-Locations, Produktionselementen und mehr – all das mit dem Ziel, einen GM-Rivalen in wöchentlichen Rating-Wettbewerben auszustechen und schließlich die WrestleMania auszutragen.

Meine FRAKTION: Die neue Einzelspieler-Variante des klassischen Team-Aufbau-Modus, in dem die Spieler eine Reihe an WWE-Superstars und Legenden sammeln, um ihr ultimatives Viererteam aufzustellen. Manager und Side Plates steigern die Performance, während Logos, Hintergrundbilder und Namensschilder zur kreativen Individualisierung zur Verfügung stehen. Weitere Extras können Spieler in Untermodi von ‚Meine FRAKTION‘ erlangen, darunter ‚Wöchentliche Türme‘ und ‚Fraktions Kämpfe‘, wo aufregende, zeitlich begrenzte Belohnungen warten, die jeden Monat aktualisiert werden. Zudem erscheinen regelmäßig neue Themen-Kartenpakete, die den Fans zahlreiche aktuelle Superstars und beliebte Legenden für ihre Sammlungen liefern.

Meine Story: Hier schlagen die Spieler ihren eigenen Weg zum Superstar ein, von den bescheidenen Anfängen als Rookie im WWE Performance Center bis zur Herausforderung, zum Superstar aufzusteigen und als WWE-Legende unsterblich zu werden. Mit individuellen Handlungssträngen für die Men’s Division und Women’s Division treffen Spieler im Laufe ihrer Karriere auf ein breites Spektrum an WWE-Superstars und Legenden.

Universe: Ermöglicht es den Spieler, ihr WWE-Erlebnis bis ins kleinste Detail anzupassen, einschließlich der Marken, wichtiger Live-Events, Matchergebnissen, Rivalitäten und mehr. Es gibt die Untermodi ‚Klassisch‘ und ‚Superstar‘. Im Superstar-Modus können die Fans ihrem Superstar jede Woche durch Matches folgen, Rivalitäten entwickeln, ein Tag-Team gründen, ein eigenes Match erstellen, in einem Championship-Match antreten und mehr.

Creation Suite: Die branchenweit führende Creation Suite bietet brandneue, plattformübergreifende Community-Werke, einen Creator-Bereich, der den Fokus auf Spieler und ihren Content legt, ein Abstimmungs-System für Community-Kreationen, einen Superstar-Erstellungs-Assistenten und mehr. Die Spieler können sich selbst oder jemand völlig anderen erschaffen und haben dabei eine Vielzahl an Optionen zur Auswahl.

WWE 2K22-Editionen und Vorbestellerboni

Es gibt vier verschiedene Editionen von WWE 2K22: die Standard Edition, das Cross-Gen Digital Bundle, die Deluxe Edition und – zur Feier des 25. Jubiläums der New World Order – die nWo 4-Life Digital Edition:

Die Standard Edition ist zum Preis von 69,99 € sowohl physisch als auch digital auf Previous-Gen-Plattformen (PlayStation 4, Xbox One), zum Preis von 74,99 € auf Current-Gen-Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X|S) und zum Preis von 59,99 € auf PC erhältlich.

Das Cross-Gen Bundle zum Preis von 79,99 € umfasst die digitale Standard Edition sowie das Starrcade ’96 Rey Mysterio Pack für die alte und aktuelle Konsolengeneration innerhalb derselben PlayStation- bzw. Xbox-Konsolen.

Die Deluxe Edition ist zum Preis von 99,99 € sowohl physisch als auch digital für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich, sowie digital für PC. Die Deluxe Edition umfasst die Standard Edition sowie das Undertaker Immortal Pack, einen Season Pass für alle DLC-Inhaltspakete nach Veröffentlichung, die MyRISE Mega-Boost- und SuperCharger-Packs und limitierte WWE SuperCard-Inhalte (nur bei der physischen Ausgabe in der Verpackung enthalten). Käufer der PlayStation 5- oder Xbox Series X/S-Edition erhalten zudem das Starrcade ’96 Rey Mysterio Pack.

Die nWo 4-Life Digital Edition wird zum Preis von 119,99 € für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein und feiert das 25. Jubiläum der Fraktion, die die Sport-Entertainment-Welt auf den Kopf gestellt hat. Zusätzlich zur Standard Edition und allen Bonusinhalten der Deluxe Edition enthält die nWo 4-Life Edition ‚Meine FRAKTION‘-EVO-Karten und alternative nWo-Ausstattung für Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash und Syxx sowie einen spielbaren Eric Bischoff-Charakter, ‚WCW Souled Out 1997‘- und ‚WCW Bash at the Beach 1996‘-Arenen und die nWo Wolfpac Championship.

Vorbestellerboni: Vorbesteller der Standard Edition und des Cross-Gen Digital Bundles erhalten ebenfalls das Undertaker Immortal Pack, das drei zusätzliche Undertaker-Personas, ‚Meine FRAKTION‘-EVO-Karten für den Undertaker sowie ‚Meine FRAKTION‘-Perks und -Boni enthält, darunter eine ‚Meine FRAKTION‘-Logo-Karte von Undertaker, eine ‚Meine FRAKTION‘-Wallpaper-Karte von Undertaker und eine ‚Meine FRAKTION‘-Namensschild-Karte von Undertaker. . Dieses Paket ist auch Teil der Deluxe Edition und der nWo 4-Life Edition.