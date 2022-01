WWE 2K22: Coverstar und Details zur Deluxe Edition geleakt

Nachdem Fans wegen schlechter Performance und Verkäufe des Vorgängers auf WWE 2K21 verzichten mussten, geht es dieses Jahr wieder in den Ring.

WWE 2K22 wurde bereits offiziell vorgestellt und wird im März dieses Jahres erscheinen.

Jetzt wurde offenbar der Coverstar für den neusten Teil vorzeitig von Twitter-User NilsAhrDE geleakt sowie erste Details zu einer Deluxe Edition enthüllt.

Wie die PlayStation 5-Cover von WWE 2K22 für die Standard- und die Deluxe Edition zeigen, wird Rey Mysterio demnach die Front des Spiels zieren.

Exclusive first look at the #W2K22 Cover, pre-order soon pic.twitter.com/d7BhmgbrKk

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 16, 2022