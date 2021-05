WWE 2K22: Entwickler gewähren einen Blick hinter die Kulissen

Autor:, in / WWE 2K22

2K und Visual Concepts teilen erste Eindrücke vom Entwicklungsprozess des anstehenden Videospiels WWE 2K22. Die erste Video-Botschaft ist bereits jetzt als Teil einer fortlaufenden Serie an plattformübergreifenden Inhalten auf den offiziellen Twitter- und Instagram-Kanälen des WWE 2K22-Entwicklers zu finden, weitere Veröffentlichungen folgen in den kommenden Wochen.

Das Team Visual Concepts eröffnet Pressevertretern, Content-Erstellern und der WWE 2K-Community transparente Einblicke in seine Arbeit, die letztendlich in einer großartigen WWE 2K22-Erfahrung münden und die Reihe noch stärker machen wird. In den kommenden Wochen wird es regelmäßige Updates geben, die zahlreiche Elemente des Spiels abdecken, darunter Charaktermodelle, Arena-Entwürfe, Motion-Capturing, Facial-Scanning, Audio-Dateien, Materialtexturen und mehr.