WWE 2K22: Schlagkräftiger Booyaka Gameplay-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / WWE 2K22

2K ermöglichte heute allen Fans einen ersten Einblick in das Gameplay von WWE 2K22 mit einem actiongeladenen Trailer, in dem es verschiedene WWE-Superstars und -Legenden ihren Gegnern so richtig geben.

Die Fans erleben dank der neu designten Gameplay-Engine beeindruckende Grafiken, knackige neue Animationen, neue Spielmodi wie MeinGM und mehr.

Im Laufe der Woche werden noch weitere Details veröffentlicht.

WWE 2K22 wird ab dem 11. März 2022 erhältlich sein.