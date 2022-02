WWE 2K22: SmackDown Superstars vorgestellt

Autor:, in / WWE 2K22

2K Games hat in einem neuen Video die SmackDown Superstars vorgestellt.

In einem neuen Video könnt ihr euch jetzt die SmackDown Superstars aus WWE 2K22 anschauen. Die WWE 2K22 Standard Edition und das Cross-Gen Bundle werden am 11. März 2022 veröffentlicht, die WWE 2K22 Deluxe Edition und die nWo 4-Life Digital Edition am 8. März 2022.

Das Video gibt es hier zu sehen:

IGN hat dazu noch ein paar weitere Spielszenen für euch: