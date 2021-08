WWE 2K22: Trailer verrät Veröffentlichung im Jahr 2022

2K Games hat einen neuen Trailer zu WWE 2K22 veröffentlicht. Dieser zeigt in beeindruckenden Bildern wie gut die Wrestler im neuen Spiel der Reihe aussehen.

Laut dem Produzenten, Patrick Gilmore, möchte sich der Entwickler Visual Concepts dabei auch die Wrestling-Hits der Vergangenheit ansehen, wie zum Beispiel WWF No Mercy auf dem Nintendo 64 oder WWE Smackdown: Here Comes the Pain auf der PlayStation 2.

Dabei möchte man besonderes Augenmerk auf die folgenden Punkte legen:

Das Core Gameplay soll besser als je zuvor sein.

Verbesserte Physik und Objekte/Umgebungen sollen zu spektakulären Szenen führen, in denen ihr die Kontrolle habt.

Das Spiel soll sich von vorne bis hinten wie eine echte WWE Erfahrung anfühlen, angefangen von den Menüs bis zu den Match-Arten und Storymodi.

Die Online-Erfahrung soll verbessert werden.

Die WWE-Superstarts sollen besser denn je aussehen.

Die Creation Suite sollen eine Überarbeitung erfahren und besonders intuitiv zu bedienen sein.

Dem Trailer zufolge erscheint das Spiel im März 2022, wobei noch nicht bestätigt wurde, auf welchen Plattformen es erscheint.

Schaut euch den Trailer hier an: