WWE 2K22: Über 20 neue Superstars nach Veröffentlichung

2K gab eine erste Übersicht der geplanten Inhalte nach der Veröffentlichung von WWE 2K22 bekannt, darunter beliebte WWE-Superstars, Stargäste, Legenden und mehrere aufstrebende NXT-Stars, die ihr Debüt in der Reihe geben.

Insgesamt sind fünf Inhaltspakete mit 28 neuen spielbaren Charakteren geplant, um die Spieler in den nächsten Monaten mit neuem Content zu versorgen. Die Inhaltspakete können einzeln erworben werden, sind aber auch komplett im Season Pass und in der Deluxe Edition sowie der nWo 4-Life Digital Edition von WWE 2K22 enthalten.

Das Staraufgebot der Post-Launch-Inhalte von WWE 2K22 umfasst den Executive Soundtrack Producer Machine Gun Kelly sowie den Social-Media-Star Logan Paul, der mit seinem Tag-Team-Partner The Miz für ein WrestleMania-Match gegen Rey Mysterio, den Cover Superstar von WWE 2K22, und dessen Sohn Dominik Mysterio eingeplant ist.

Weitere spannende Charaktere, die nach Veröffentlichung des Spiels hinzukommen, sind „The Baddest Woman on the Planet“ Ronda Rousey, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T, Rob Van Dam, Stacy Keibler, Cactus Jack, The British Bulldog, Umaga, Yokozuna und Doudrop.

Hier eine Komplettübersicht zu den Inhaltspaketen:

Banzai Pack

Veröffentlichung: 26. April

Yokozuna;

Umaga;

Rikishi;

Omos;

Kacy Catanzaro.

Most Wanted Pack

Veröffentlichung: 17. Mai

Cactus Jack;

The Boogeyman;

Vader;

Ilja Dragunov;

Indi Hartwell.

Stand Back Pack

Veröffentlichung: 7. Juni

Hurricane Helms;

Stacy Keibler;

A-Kid;

Wes Lee;

Nash Carter.

Clowning Around Pack

Veröffentlichung: 28. Juni

Doink the Clown;

Ronda Rousey;

The British Bulldog;

Mr. T;

Doudrop;

Rick Boogs.

The Whole Dam Pack

Veröffentlichung: 19. Juli

Rob Van Dam;

Logan Paul;

Machine Gun Kelly;

LA Knight;

Xia Li;

Commander Azeez;

Sarray.

WWE 2K22 ist ab heute, dem 11. März 2022 erhältlich.