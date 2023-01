WWE 2K23: Leak verrät Release-Termin und Coverstar

Autor:, in / WWE 2K23

Zu WWE 2K23 gab es via Twitter einen Leak, der nicht nur den 17. März 2023 als Veröffentlichungstermin, sondern auch Superstar und WWE Legende „John Cena“ als Coverstar bekannt gab. Der Tweet wurde jedoch gelöscht und ist nur noch über Reddit zu lesen.

Zudem stand in dem Tweet, dass es wohl ein Cross-Gen-Bundle geben wird. WWE 2K23 soll laut weiteren Gerüchten am 28. Januar vorgestellt werden, an dem Tag des WWE Royal Rumble. Bleibt abzuwarten, ob sich die Gerüchte bestätigen.