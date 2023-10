WWE 2K23: Megastar Bad Bunny steigt in den Ring

2K gab bekannt, dass die WWE 2K23 Bad Bunny Edition ab sofort erhältlich ist. Die brandneue Edition dreht sich um den weltbekannten Latin-Rapper Bad Bunny, der Billboards Künstler des Jahres wurde und 2022 einer der weltweit am meisten gestreamten Musiker war.

Bad Bunnys Liebe zur WWE ist bestens dokumentiert. Mit seinem Sieg über Damian Priest in einem San Juan Street Fight beim WWE-Premium-Live-Event Backlash 2023 begeisterte er das WWE-Universum.

„Nach dem internationalen Erfolg von Bad Bunnys neuem Album ‚Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana‘ letzte Woche und seinem historischen Match beim WWE Backlash in Puerto Rico freuen wir uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem absoluten Weltstar und darauf, auch mit der WWE 2K23 Bad Bunny Edition Rekorde zu brechen“, so Neil Lawi, Head of Music, WWE.