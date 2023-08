WWE 2K23: Verrücktes 30 Mann Battle Royal Multiversum-Match

Autor:, in / WWE 2K23

In diesem Video zu WWE 2K23 präsentieren wir euch, das wohl verrückteste Royal Rumble Match der virtuellen WWE-Sportgeschichte.

In WWE 2K23 gibt es zahlreiche aktuelle Wrestler oder aber auch ältere Legenden aus den unterschiedlichen Zeitachsen des Sport-Entertainments.

Diese könnt ihr übernehmen und euch mit anderen offline oder online kloppen. Doch neben den ganzen Wrestlern gibt es auch einen Editor, der euch die Möglichkeit gibt euren Fantasiehelden zu kreieren.

Der Editor selbst ist so umfangreich, dass sich auch beliebte Helden selbst erstellen lassen, dabei sind fast keine Grenzen gesetzt. Ihr mögt Marvel, DC-Universe, Animes oder berühmte Charaktere wie Keanu Reeves? Dann könnt ihr euch diese erstellen oder dank der Community von WWE 2K23 bereitgestellte Figuren einfach herunterladen.

Wir von XboxDynasty haben uns das ganze mal angesehen und waren beeindruckt von der Vielzahl an Charakteren, die man bei „Communitys unter Superstars“ finden kann. Nachdem wir einige Helden heruntergeladen hatten und uns dann nicht mehr entscheiden konnten, welchen Helden wir nun als Erstes in den Ring schicken sollen, sind wir auf eine verrückte Idee gekommen.

Wir haben einfach alle Helden in einen 30 Mann Battle Royal Match gesteckt und das ganze als Zuschauer genossen und geschaut, wer wie weit kommt und wie sie sich „schlagen“.

Das Spektakel haben wir festgehalten und auf YouTube hochgeladen. In diesem spannenden Match werden 30 Helden aus allen erdenklichen Universen aufeinandertreffen und nur einer kann den Ring als Sieger verlassen. Wir von XboxDynasty wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen! Verratet uns doch, welchen Helden ihr kämpferisch und auch optisch in diesem Match am besten fandet.

