WWE 2K24: Bray Wyatt Edition jetzt erhältlich

Passend zu Halloween und um einen der ikonischsten Superstars und kreativen Meister der WWE-Geschichte zu huldigen, erscheint die WWE 2K24 Bray Wyatt Edition und das Bray Wyatt Bundle – die eine neue Version vom „The Fiend“ einführen, welches nie in der WWE gesehen wurde.

Mit einer Fülle an thematischen Bray Wyatt spielbaren Charakteren und Inhalten im Bray Wyatt Edition Pack, plus allen Inhalten der WWE 2K24 Vierzig Jahre WrestleMania Edition und 67.500 VC, ist die WWE 2K24 Bray Wyatt Edition die definitive Version des am höchsten bewerteten Konsolenspiel in der Geschichte des Franchise.

Spieler, die bereits eine andere Edition von WWE 2K24 erworben haben, können das Bray Wyatt Edition Pack separat erwerben, das 15.000 VC enthält. Das Bray Wyatt Bundle ist ebenfalls erhältlich und enthält die WWE 2K24 Standard Edition, das Bray Wyatt Edition Pack und zusätzlich 32.500 VC.

Die in Kollaboration zwischen Bray Wyatt und Jason Baker von Callosum Studios, der kreativen Idee von Baker und Special-Effects Legende Tom Savini, neu entstandene, bisher nicht realisierte Version von „The Fiend“ sollte bei der leider nie zustande gekommenen WWE Rückkehr von Wyatt gezeigt werden. Die nächste Evolution des Charakters trägt eine neugestaltete Maske und Laterne mit der gruseligen Grimmasse von „The Fiend“ ist nur in WWE 2K24 verfügbar.

Bekannt für seine multiplen rätselhaften, fesselnden Personas, seinem einzigartigen Mix aus Charisma, sein Können im Ring und Fähigkeit Geschichten zu erzählen, hat Bray Wyatt die Fantasie von Wrestling-Fans auf dem gesamten Planeten angeregt. Egal ob als schauriger Führer des The Wyatt Family Kults, als mysteriöser Moderator des Firefly Fun House oder als angsteinflößendes Monster „The Fiend“, hat Bray etwas Mystisches und Kreatives in die WWE gebracht, das bis heute einen Einfluss auf die Industrie hat.

Die WWE 2K25 Bray Wyatt Edition enthält:

WWE 2K24 Grundspiel

Grundspiel Bray Wyatt Edition Pack : Das Debüt einer Spielbaren, brandneuen alternativen Version von „The Fiend“ die nie in der WWE zu sehen war; Spielbare Mattel Bray Wyatt Actionfigur; Spielbares Update von Uncle Howdy mit Bo Dallas ; „The Fiend“ Championship-Gürtel; Firefly Funhouse Meine FRAKTION Manager-Karte; 15,000 VC;.

: Vierzig Jahre WrestleMania Edition Bonus Pack mit der WrestleMania 40 Arena, Gold Meine FRAKTION-Karten, alternative WrestleMania Outfits für Tripple H (WM 30) Rhea Ripley (WM 36), „Macho King“ Randy Savage (WM 6), Charlotte Flair (WM 33) und Rey Mysterio (WM 22).;

mit der WrestleMania 40 Arena, Gold Meine FRAKTION-Karten, alternative WrestleMania Outfits für Tripple H (WM 30) Rhea Ripley (WM 36), „Macho King“ Randy Savage (WM 6), Charlotte Flair (WM 33) und Rey Mysterio (WM 22).; Deluxe Edition Bonus Pack mit Gold Meine FRAKTION-Karten und alternativen Throwback-Outfits für Rhea Ripley (NXT) und Bianca Belair (NXT);

mit Gold Meine FRAKTION-Karten und alternativen Throwback-Outfits für Rhea Ripley (NXT) und Bianca Belair (NXT); Nightmare Family Pack mit Undashing Cody Rhodes mit seiner ikonischen Kutte und Maske, Vintage 76 Dusty Rhodes und „Superstar“ Billy Graham, Stardust, sowie einen exklusiven Meine FRAKTION Charakter der Mattel „Defining Moments“ Bruised Cody Rhodes Actionfigur mit Gold meine FRAKTION-Karte, Dusty Rhodes 76 Meine FRAKTION Karte und Pharaoh Manager-Karte;

mit Undashing Cody Rhodes mit seiner ikonischen Kutte und Maske, Vintage 76 Dusty Rhodes und „Superstar“ Billy Graham, Stardust, sowie einen exklusiven Meine FRAKTION Charakter der Mattel „Defining Moments“ Bruised Cody Rhodes Actionfigur mit Gold meine FRAKTION-Karte, Dusty Rhodes 76 Meine FRAKTION Karte und Pharaoh Manager-Karte; Season Pass mit fünf DLC Charakter-Packs und MyRISE Mega-Boost-Pack und SuperCharger-Pack

mit fünf DLC Charakter-Packs und MyRISE Mega-Boost-Pack und SuperCharger-Pack Showcase Superstar Unlock , das automatisch alle spielbaren Superstars des Showcase of the Immortals freischaltet;

, das automatisch alle spielbaren Superstars des Showcase of the Immortals freischaltet; Zusätzlich 67.500 VC

Das WWE 2K24 Bray Wyatt Bundle enthält:

WWE 2K24 Grundspiel;

Grundspiel; Bray Wyatt Edition Pack enthält; Das Debüt einer Spielbaren, brandneuen alternativen Version von „The Fiend“ die nie in der WWE zu sehen war; Spielbare Mattel Bray Wyatt Actionfigur; Spielbares Update von Uncle Howdy mit Bo Dallas ; „The Fiend“ Championship-Gürtel; Firefly Funhouse Meine FRAKTION Manager-Karte; 15.000 VC;

enthält; Zusätzlich 32.500 VC

Spieler, die gerade erst in WWE 2K24 gestartet sind, können direkt in den Meine FRAKTION-Modus einsteigen, um die aktuell verfügbaren Masked Mayhem und die bald kommenden Eras Series Kartenpakete zu erleben. Sie enthalten die freischaltbare Persona-Karten zu verschiedenen Variationen von CM Punk, wie seine maskierte 2010er, die 2010er lange Haare Variante. Außerdem ist King Booker, Crown Jewel ‘23 Rhea Ripley, und King of Kings Triple H enthalten.

Der Spintcode „SINGLTSTYL2K24“ belohnt Spieler mit einem Deluxe Pack der Singlet Supreme 2 Kolletktion und ist ab jetzt bis zum 21. Oktober 2024 aktivierbar.Wie gewohnt werden zudem neue Live Events mit einzigartigen Belohnungen verfügbar sein.