WWE 2K24: Hardcore-Wrestling-Spaß mit dem ECW Punk Pack

Alle Hardcore-Wrestling-Fans können sich ab sofort mit dem WWE 2K24 ECW Punk Pack austoben. Namensgeber sind die Marke ECW, kurz für Extreme Championship Wrestling sowie der Star des Packs „The Best in the World“ CM Punk.

Der zweifache, 434 Tage lang unangefochtene WWE Champion, dreifache World Heavyweight Champion, ECW Champion, Intercontinental Champion, World Tag Team Champion und zweifache Money in the Bank-Sieger, der für seine direkte und unvorhersehbare Art bekannt ist, ist ein ewiger Fan-Liebling.

Seit seinem Auftritt in WWE 2K15 ist CM Punk auf vielfachen Wunsch erstmalig wieder Teil der Reihe und eine schlagkräftige Bereicherung für WWE 2K24.

An der Seite von CM Punk sind auch das WWE Hall of Fame Tag Team, The Dudley Boyz, The Sandman und Terry Funk Teil des ECW Punk Packs sowie eine ECW Paul Heyman Manager Meine FRAKTION-Karte.

Bubba Ray Dudley und D-Von Dudley sind als The Dudley Boyz eines der erfolgreichsten Tag-Teams der WWE-Geschichte. Sie konnten 18 kombinierte World Tag Team Championship-Reigns in der WWE, ECW und WCW für sich verbuchen und zählen zweifelsohne zu den härtesten Wrestlern, die je einen Fuß in den Ring gesetzt haben. Der oft auch als „Hardcore Icon“ bezeichnete Sandman ist fünffacher ECW World Heavyweight Champion und ehemaliger ECW World Tag Team Champion.

Er ist dafür berüchtigt, nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb des Rings Chaos mit seinem Shinai zu verbreiten. Der zweifache ECW World Heavyweight Champion, ECW Television Champion, WWE World Tag Team Champion und WWE Hall of Famer Terry Funk hat über fünf Jahrzehnte hinweg die Wrestling-Ringe unsicher gemacht. Seine Spezialität war der extreme Hardcore-Stil, der der ECW ihren Namen gab.

Ansonsten winkt den Fans eine spezielle ECW Paul Heyman Manager Meine FRAKTION-Karte zu Ehren des Gründers der ECW und eines der größten Visionäre in der Geschichte des Profi-Wrestlings. Die Superstars bringen gemeinsam 46 neue Moves und Taunts ins Spiel, die auch für die selbst erstellten Superstars verwendet werden können.

Jeder spielbare Superstar hat eine eigene Meine FRAKTION-Karte. Das ECW Punk Pack ist separat und als Teil des Season Pass erhältlich, der in der Deluxe Edition und vierzig Jahre WrestleMania Edition von WWE 2K24 bereits inbegriffen ist.

Ein weiterer Neuzugang für den Meine FRAKTION-Modus von WWE 2K24 ist in diesem Monat das Meine FRAKTION-Pack Punches and Promos, welches den Fans die neue Amethyst-Stufe bringt.

Die Sammlung umfasst neue Sami Zayn- und Kevin Owens-Karten sowie eine Persona-Karte von „The Final Boss“ The Rock ‘24, die einmal freigeschaltet in allen Modi eingesetzt werden kann. Außerdem wird es eine Roman Reigns ‘24-Persona-Karte samt Man-Bun-Frisur als verdienbare Live-Event-Belohnung geben, sodass man das legendäre Bloodline-Duo auch im Spiel vereinen kann. Ein weiterer Zugang für die Persona-Karten-Charaktere ist ein neuer Mattel „Ichiban“ Hulk Hogan, der ebenfalls bei einem Live-Event verdient werden kann.

Passend zum ECW-Motto halten neue Waffen wie ein Baseball-Schläger mit Stacheldraht, eine Leuchtstoffröhre und eine Holztür Einzug im Spiel. Mit dem Spind-Code ECWCHAMPS, der vom 15. bis zum 31. Mai 2024 gilt, können sich alle Spieler Karten der ehemaligen ECW Champions „The All Mighty“ Bobby Lashley, Rob Van Dam und Kane sichern.