WWE 2K25: Bloodline- und Deadman Edition erhältlich

Heute hat 2K offiziell die Bloodline Edition und die Deadman Edition von WWE 2K25, dem neuesten Teil der WWE-Videospielreihe von Visual Concepts, für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht.

Die Bloodline Edition präsentiert Roman Reigns und die Mitglieder seiner dominanten Bloodline-Fraktion auf dem Cover, während die Deadman Edition die legendäre WWE-Ikone The Undertaker in den Mittelpunkt rückt.

Die Standard Edition mit Cover-Star Roman Reigns und seine „Wiseman“ Paul Heyman erscheint am Freitag, 14. März 2025.

„Unser Team stellt sich jedes Jahr der Herausforderung, die WWE 2K-Reihe auf ein neues Level zu heben“, sagt Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Wir sind besonders stolz darauf, in WWE 2K25 das bisher beste Gameplay und die realistischste Grafik zu bieten sowie brandneue Matcharten, Modi und Storylines, die begeistern werden.“

WWE 2K25 bietet eine Reihe von neuen Features und Verbesserungen an bestehenden Fan-Favoriten, darunter:

2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty

Das brandneue 2K Showcase, präsentiert von „The Wiseman“ Paul Heyman, zelebriert eine der ikonischsten Wrestling-Familiendynastien – The Bloodline, und die Anoa’i, Fatu und Maivia Familien. Spieler sind eingeladen, die Geschichte von The Bloodline durch ikonische historische Momente neu zu erleben, zu verändern und zu schreiben.

Spielersind eingeladen, die Geschichte von The Bloodline durch ikonische historische Momente neu zu erleben, zu verändern und neu zu schreiben. Wichtige Siege wie Yokozuna vs. Hulk Hogan bei King of the Ring ’93 und Rocky Maivia vs. Hunter Hearst Helmsley bei RAW ’97 können nacherlebt werden.

Spieler können die Geschichte verändern und The Bloodline mehr Ruhm verschaffen, indem sie wichtige Niederlagen wie Rikishi gegen „Stone Cold“ Steve Austin bei No Mercy 2000 und das schicksalhafte Titelmatch zwischen Roman Reigns und Seth Rollins beim Royal Rumble 2022 rächen. Mit Fantasie-Matches können Spieler die Geschichte schreiben, insbesondere die Wild Samoans gegen die Dudley Boyz.

The Island

The Island ist eine interaktive Welt, die aus vier verschiedenen WWE-inspirierte Bezirken besteht. Nur für PS5 und Xbox Series X|S erhältlich, The Island ermöglicht den Spieler, andere Spieler zu erforschen und herauszufordern, während sie darum kämpfen, einen WWE-Vertrag zu erhalten, indem sie „The Original Tribal Chief“ Roman Reigns beeindrucken.

Durch das Abschließen von Quests, Herausforderungen, die Teilnahme an Live-Events und das Aufwerten des eigenen Mein SUPERSTARS bietet The Island eine neue Möglichkeit, sich außerhalb des Rings zu behaupten.

Ein umfangreiches Roster

bietet eine unvergleichliche Auswahl an aktuellen Superstars von RAW, SmackDown und NXT sowie Legenden und WWE Hall of Famers. Die mehr als 300 spielbaren Charaktere umfassen Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret „Hit Man“ Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Naomi, Ethan Page, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Nia Jax, Becky Lynch und viele mehr.

Neue Match-Typen und Verbesserungen am Gameplay

Intergender Wrestling ist in WWE 2K25 angekommen! WWE-Superstars der Männer- und Frauendivisionen können jetzt gegeneinander antreten, um unzählige neue Matches in den meisten Spielmodi zu schaffen. Zu den zusätzlichen Features gehören die Rückkehr des Chain Wrestling, die neuen Bloodline Rules Matches und Underground Matches sowie das neue Barricade Diving!

Mein GM with Online Multiplayer

Unerschrockene GMs können ihre Show auf die Straße bringen und General Manager auf der ganzen Welt im erweiterten Mein GM für WWE 2K25 herausfordern, jetzt mit Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Spieler wählen WWE-Superstars und -Legenden für den Dienstplan ihrer wöchentlichen Show aus und führen ihre Marke durch mehrwöchige Saisons mit einer größeren Auswahl an General Managern, markenübergreifenden Premium-Live-Events und mehr.

Meine FRAKTION

Der beliebte Kartenspiel-Modus kehrt mit neuen Features und Inhalten zurück. Faction Wars bietet jetzt neue Node-Typen und 50 zusätzliche Stufen. World Tour ersetzt Proving Grounds and ermöglicht einen nicht linearen Spielansatz mit verschiedenen Standorten, während zusätzliche Unterstützung von Spieltypen für Live-Events und Online-Matches sowie neue Community-Events einen höheren Wiederspielwert bieten. Mit regelmäßige saisonale Content-Updates werden neue thematisch gestalteten Kartenpaketen und Ziele das ganze Jahr über erscheinen.

MyRISE

Spielerbegleiten ihren Mein SUPERSTAR aus der Frauen- oder Männerdivision durch eine einzigartige, multi-gender MyRISE-Storyline. Bayley, Kevin Owens und andere Superstars infiltrieren NXT, um die Kontrolle über die WWE zu übernehmen. Die neuen Persönlichkeitsoptionen beeinflussen den Story-Verlauf. Zusätzliche Inhalte wie neue Brawl-Umgebungen, freischaltbare Arenen und verbündete Storylines mit Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins und weiteren WWE-Superstars sorgen für eine vielseitige Spielerfahrung.

Universe

Der Sandbox-Modus von WWE 2K erhält zahlreiche Verbesserungen, um den Spieler größere Kontrolle über ihr Universumserlebnis zu geben, darunter die Rückkehr der Promos! Das neue Promo-System bietet unterschiedliche Promo-Typen, neue Cutscenes und verzweigte Entscheidungsoptionen;

Creation Suite

Das Markenzeichen der WWE 2K-Franchise, die erstklassige, detaillierteste und umfangreichste Creation Suite bleibt eine treibende Kraft für die Selbstdarstellung der Spieler. Hier können eigene Superstars, GMs, Schiedsrichter, Arenen, Einzüge, Movesets, Championships, Publikumsschilder und vieles mehr erstellt werden;

DLC Season Pass

In den kommenden Monaten werden fünf mit Stars besetzte DLC-Charakterpakete erscheinen, die einzeln oder über den Season Pass erhältlich sind. Mit einer Reihe von prominenten Überraschungsgästen, beliebten WWE-Superstars wie Penta, The Motor City Machine Guns, Giulia, Stephanie Vaquer und Jordynne Grace sowie WWE-Legenden wie Mark Henry, den New Age Outlaws, Jesse Ventura, New Jack, Junk Yard Dog und Tito Santana bietet die DLC-Roadmap von WWE 2K25 etwas für jeden.

WWE 2K25 Editionen

WWE 2K25 Standard Edition: Die Standard Edition beinhaltet Dual-Gen Berechtigung und ist für €74,99 sowohl für Gen 9 Konsolen (PS5 und Xbox Series X|S) als auch für Gen 8 Konsolen (PS4, Xbox One Konsolen) erhältlich. Für PC ist sie für €59,99 erhältlich; Vorbesteller-Bonusangebote : Spieler, die die WWE 2K25 Standard Edition vorbestellen, erhalten das Wyatt Sicks Pack , ein Bonuspaket mit fünf spielbaren Superstars – Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy und Erick Rowan. Exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S beinhaltet das Paket außerdem kosmetische Ausrüstung von Uncle Howdy und Nikki Cross für The Island. Spieler, die die Standard Edition vorbestellen, erhalten außerdem das WWE 2K24 Cross-Gen Basisspiel (digital);

WWE 2K25 Deadman Edition: Die Deadman Edition ist für €99,99 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich; Die Deadman Edition umfasst die Standard Edition sowie das Wyatt Sicks Pack , zusätzlich zum Deadman Edition Bonus Pack . Dieses enthält die Mattel Elite „Greatest Hits“ Undertaker und Original Undertaker (’90) Persona Cards, spielbare Superstars, ein benutzbares Urnen-Objekt, die Undertaker-‘95-Maske als kosmetisches Item für The Island (exklusiv für PS5 und Xbox Series X|S) und den Brother Love Manager; Season Pass für alle fünf nach dem Launch DLC-Charakter-Packs und 15.000 VC ist auch inkludiert;

WWE 2K25 Bloodline Edition : Die Bloodline Edition ist für €129,99 für PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich; Zusätzlich zur Standard Edition und allen Bonusinhalten der Deadman Edition umfasst die Bloodline Edition den Ringside Pass (Season Pass plus Superstar Mega-Boost ), das Rock Nation of Domination Pack , das eine Rock Nation of Domination Persona-Karte und einen spielbaren Superstar enthält und ausschließlich in der Bloodline Edition verfügbar ist; Das Bloodline Edition Bonus Pack enthält Mattel Elite Series 114 Jey Uso und Mattel Elite „Greatest Hits“ Roman Reigns Persona-Karten und spielbaren Superstars. Exklusiv für Xbox Series X|S und PS5 enthält dies kosmetische Items für The Island, darunter einen Family Above All Hoodie, ein OTC-Shirt, ein Yeet-Tank-Top und Yeet-Sonnenbrillen, während es für Steam-Nutzer zusätzliche 32.500 VC bietet. Ebenfalls enthalten ist das WrestleMania 41 Pack , das die WrestleMania 41 Arena, zwei WrestleMania 41 Main Event Superstars, Persona-Karten und spielbare Superstars sowie eine neue Superstar Persona-Karte (TBA) umfasst, die alle im Sommer 2025 verfügbar sein werden.

