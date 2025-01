WWE 2K25: Coverstar, Gameplay-Features und mehr enthüllt

Autor:, in / WWE 2K25

2K hat heute angekündigt, dass WWE 2K25, der neueste Teil der von Visual Concepts entwickelten WWE-Videospiel-Franchise, im März für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheinen wird.

Roman Reigns, „The Original Tribal Chief“ und einer der am meisten ausgezeichneten WWE-Superstars aller Zeiten, posiert in heroischer Haltung auf dem Cover der Standard Edition, während sein „Wiseman“, Paul Heyman ihn begleitet.

Zum 35. Jubiläum eines der gefürchtetsten und ikonischsten WWE-Superstars der Geschichte präsentiert sich The Undertaker mit einem imposanten Profil auf dem Cover der Deadman Edition.

Auf dem Cover der Bloodline Edition sind Mitglieder der Bloodline-Fraktionen von Roman Reigns und Solo Sikoas zu sehen, darunter Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga und Tonga Loa, kunstvoll in die Wurzeln und Äste des legendären Bloodline-Stammbaums eingearbeitet.

Zu den neuen Updates und Gameplay-Verbesserungen gehören 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty, die erste Nacherzählung der Bloodline-Saga und eine interaktive Hommage an das Vermächtnis der berühmten Anoa’i-Wrestling-Familie.

Neue Match-Typen und Stipulationen wie das Underground-Match, das Bloodline Rules Match und Intergender-Matches sowie die Rückkehr von Chain Wrestling, ein neues MyRISE-Erlebnis und vieles mehr bereichern das Spielerlebnis.

Mit über 300 Superstars, Legenden und Hall of Famers bietet WWE 2K25 das bisher größte Roster, darunter John Cena, Rhea Ripley, The Rock, Andre the Giant, CM Punk, „Stone Cold“ Steve Austin, Jade Cargill, „Macho Man“ Randy Savage, Booker T, Ultimate Warrior, Trish Stratus und viele mehr.

Neu hinzugekommen sind Third-Person-Kameraunterstützung in Online-Matches und die Möglichkeit, dass jeder Spieler seine eigene Kamera steuern kann. Zudem gibt es neue Brawl-Umgebungen wie die WWE Archives und der NXT Parking Lot. WWE 2K25 Deadman Edition und The Bloodline Edition erscheinen weltweit am Freitag, dem 7. März 2025, sieben Tage vor der Standard Edition, die ab Freitag, dem 14. März 2025 erhältlich sein wird.

„Ich bin persönlich und beruflich begeistert, dass der Original and Only Tribal Chief und die erweiterte Anoa’i-Familie im Mittelpunkt von WWE 2K25 stehen“, sagte Roman Reigns. „Wir arbeiten seit Generationen auf diesen Moment hin, und ich fordere Spieler weltweit heraus, mir und meinem Wiseman zu zeigen, was sie draufhaben, und zu beweisen, dass sie die Aufmerksamkeit ihres Tribal Chiefs verdienen.“

WWE 2K25 bietet zudem eine ambitionierte Erweiterung der Franchise für Spieler auf PS5 und Xbox Series X|S – The Island – eine interaktive, WWE-themenbasierte Online-Welt. Diese immersive Erfahrung ermöglicht es den Spielern, sich entweder auf eine Einzelspieler-Kampagne zu konzentrieren, mit dem ultimativen Ziel, sich einen Platz in der Bloodline zu verdienen, oder mit anderen Spielern zu interagieren und sich in Wettkämpfen zu messen.

„WWE 2K25 erweitert unsere Erfolgsrezepte in nahezu jedem Aspekt des Spielerlebnisses“, erklärte Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. „Unser neuer Ansatz für 2K Showcase und MyRISE-Storylines schöpft die Kreativität unseres Entwicklerteams voll aus, und wir sind gespannt, wie unsere Community diese überarbeiteten neuen Features erleben wird.“

Zahlreiche Updates und Verbesserungen bestehender Spielfeatures

2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty: Das brandneue 2K Showcase, präsentiert von „The Wiseman“ Paul Heyman, zelebriert eine der ikonischsten Wrestling-Familiendynastien – The Bloodline und die erweiterte Anoa’i Familie. Mit Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, Jacob Fatu und weiteren können Spieler historische Showdowns nacherleben oder das Blatt wenden, indem sie den Ausgang ausgewählter Matches ändern. Traumkämpfe zwischen Mitgliedern der Bloodline sowie WWE-Superstars und -Legenden bieten eine „Was wäre, wenn?“-Szenario, das Fan-Debatten klärt und neue Fehden einleitet, ergänzt durch einige überraschende Wendungen;

The Island: The Island ist eine interaktive Welt, die aus verschiedenen Bereichen besteht, die rund um WWE-Themen gestaltet sind. Spieler können das Gelände erkunden, andere Spieler:innen herausfordern und dabei um einen Platz in der Bloodline mit „The Original Tribal Chief“ Roman Reigns kämpfen. Durch das Abschließen von Quests, das Annehmen von Herausforderungen, die Teilnahme an Live-Events, das Freischalten von Inhalten sowie das Aufwerten und Individualisieren ihres Mein SUPERSTARS über mehrere Storyline-Kapitel hinweg, ermöglicht The Island den Spieler, die Seile hinter sich zu lassen und „außerhalb des Ringes zu herrschen.“ Verfügbar ausschließlich auf PS5 und Xbox Series X|S;

Ein Roster für die Ewigkeit: WWE 2K25 bietet eine unvergleichbare Auswahl an aktuellen Superstars von RAW, SmackDown und NXT sowie Legenden und Mitgliedern der WWE Hall of Fame. Das beeindruckende Roster von über 300 spielbaren Charakteren, das sich über mehrere Generationen erstreckt, umfasst Cody Rhodes, Liv Morgan, Rey Mysterio, Bret „Hitman“ Hart, Jacob Fatu, Rob Van Dam, Lita, LA Knight, Chyna, Batista, Nia Jax, Becky Lynch und viele weitere;

Neue Match-Typen und Gameplay-Verbesserungen: Intergender-Wrestling feiert sein lang erwartetes Debüt in der WWE 2K-Franchise! WWE-Superstars oder von Spieler erstellte Charaktere aus der Männer- und Frauendivisionen können jetzt gegeneinander antreten und grenzenlose Matchups in allen Spielmodi ermöglichen. Weitere Features umfassen die Rückkehr von Chain Wrestling, Bloodline Rules Match, das Underground Match und das neue Barricade Diving! Weitere Details zu den neuen Match-Typen werden in Kürze bekannt gegeben;

Mein GM Online Multiplayer: Unerschrockene GMs können ihre Show auf die internationale Bühne bringen und weltweit andere General Managers in der verbesserten Mein GM für WWE 2K25 herausfordern, jetzt mit Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler. Spieler stellen aus WWE-Superstars und –Legenden das Roster ihrer wöchentlichen Show zusammen und führen ihre Marke durch mehrwöchige Seasons, mit einer erweiterten Auswahl an General Managern, markenübergreifenden Premium-Live-Events und weiteren spannenden Features;

Meine FRAKTION: Der sammelbare Kartenspiel-Modus kehrt zurück, jetzt mit aktualisierten Features, neuen Inhalten und noch mehr Spielmöglichkeiten. Faction Wars bietet neue Node-Typen und 50 zusätzliche Stufen. World Tour ersetzt Proving Grounds und ermöglicht es Spieler, in einem nicht linearen Ansatz verschiedenen Orten zu bereisen. Zudem sorgen zusätzliche Match-Typen für Live-Events und Online-Matches sowie neue Community-Events für einen höheren Wiederspielwert. Neue thematisch gestaltete Kartenpakete und Ziele werden das ganze Jahr über regelmäßig mit saisonalen Content-Updates* veröffentlicht;

MyRISE: Spieler führen ihren Mein SUPERSTAR aus der Frauen- oder Männerdivision durch eine einzigartige, geschlechterübergreifenden MyRISE-Storyline, in der Bayley, Kevin Owens und andere Superstars NXT infiltrieren, um die Kontrolle über die gesamte WWE zu übernehmen. Mit neuen Persönlichkeitsoptionen, die zu spezifischen Storylines führen, sowie Brawl-Umgebungen, freischaltbaren Arenen, Charakteren, nutzbaren Objekten und mehr. Außerdem gibt es neue Verbündeten-Storylines mit Jey Uso, Bianca Belair, Seth Rollins und weiteren WWE-Superstars;

Universe: Der Sandbox-Modus von WWE 2K erhält neue Upgrades, die den Spieler noch mehr Kontrolle über ihr Universe-Erlebnis bieten, einschließlich der lang erwarteten Rückkehr der Promos! Das neue System umfasst verschiedene Promo-Typen und Ergebnisse mit neuen Cutscenes und verzweigten Entscheidungsoptionen;

Creation Suite: Das Markenzeichen der WWE 2K-Franchise, die erstklassige, detaillierteste und umfangreichste Creation Suite bleibt eine treibende Kraft für die Selbstdarstellung der Spieler. Hier können sie ihre eigenen Superstars, GMs, Schiedsrichter, Arenen, Einzüge, Movesets, Championships, Publikumsschilder und vieles mehr gestalten.